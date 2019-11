Concurso de tapas de Zaragoza 2019: listado de los bares y horarios

El Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia, que cumple 25 años, arranca este jueves con un récord absoluto de participación, ya que se han inscrito un total de 131 establecimientos. Esta edición, que se desarrollará hasta el próximo día 17, presentará importantes novedades, como la eliminación de los tradicionales tiques de tres tapas y otras tantas consumiciones que había que comprar en anteriores ediciones. Este año, el establecimiento venderá su tapa directamente al precio de tres euros, incluida una bebida (agua, vino, vermú, caña o refresco).

También incluye otras novedades, como que cada bar concursante solo presentará una tapa al concurso, que aspirará a ser premiada como la mejor tapa de Zaragoza y provincia, aunque se seguirán manteniendo los premios a las que utilicen productos aragoneses (mejor tapa aragonesa), productos incluidos en la dieta mediterránea (mejor tapa mediterránea) o que destaque por su originalidad (tapa más original). También se mantiene el premio a la tapa más popular, pero en esta edición, los votos de los consumidores se emitirán a través de la página web del certamen, por lo que también se eliminan las urnas que había en los establecimientos para votar.

Durante los once días que durará el certamen, los bares tendrán expuestas y a disposición de los clientes sus tapas, en horario de 13.00 a 15.00 y de 20. a 22.30. Toda la información relativa al certamen, así como el enlace para votar por la mejor tapa popular están en la página concursodetapaszaragoza.com.

La Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia organiza este concurso, si bien no es preciso pertenecer a esta organización para participar.

De los 131 establecimientos participantes, 11 están ubicados en siete localidades fuera de la capital aragonesa: Alagón, Morata de Jalón, Fuendejalón, Ejea de los Caballeros, Cariñena, Cadrete y Calatayud. Los establecimientos de la capital se dividen en seis distritos: Casco Histórico (con 37 participantes), Centro (33 participantes), Las Fuentes/San José/Torrero (18), Almozara/Casetas/Delicias/Miralbueno (13), Universidad/Casablanca/Montecanal (nueve) y margen izquierda (diez).

De nuevo, el concurso mantiene su vertiente solidaria y este año destinará parte de los ingresos de las tapas a dos entidades benéficas: Hermandad del Refugio y Asociación de Personas y Enfermedades Raras de Aragón.

El concurso cuenta con la participación del Gobierno de Aragón y Turismo de Aragón, Aragón Alimentos, Ayuntamiento de Zaragoza y Diputación Provincial, así como con el soporte de Ambar, Cinzano, Coca Cola y Grandes Vinos y con los colaboradores Quesos TGT, Makro, San Lamberto, Aj Cash, Dosher, Bantierra, Azemar y Arabet.

