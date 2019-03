El tinto Firé, en lo más alto

Las bodegas de Aragón han conseguido una buena ‘cosecha’ de medallas en la última edición de los premios internacionales Bacchus, organizado por la Unión Española de Catadores (UEC) y reconocido por la Organización Internacional de la Viña y el Vino y la Federación Mundial de Grandes Concursos de Vinos y Espirituosos, certamen celebrado el pasado fin de semana en el Casino de Madrid. En el jurado había 90 profesionales y expertos, a partes iguales entre hombres y mujeres.

La nota más destacada para nuestra comunidad es la obtención de uno de los máximos galardones, el Gran Oro, por parte de un tinto de una pequeña bodega familiar, Bodegas Pegalaz, ubicada en la localidad de Santa Eulalia del Gállego y adscrita a la IGP Vinos de la Tierra Ribera del Gállego-Cinco Villas. Es el Firé de la añada 2014 y está elaborado con uvas de carbernet, merlot y tempranillo, con una crianza de un año en barricas de roble.

El Firé, que recibe el nombre de uno de los Mallos de Riglos, frente a los que se ubica la bodega, es uno de los 23 vinos de todo el mundo que han logrado el máximo premio.

Además, para Aragón vienen 12 medallas de oro y 21 de plata. Los vinos premiados con la medalla de oro son los siguientes: Clos Baltasar 1017 (Bodegas San Alejandro); Estecillo Blanco Macabeo 2018 (Cooperativa del Niño Jesús, de Aniñón); Solo Tirio Syrah 2018 (Bodegas Aragonesas); Tres Picos 2017 (Bodegas Borsao); Care Garnacha Nativa 2017 (Bodegas Care); Ignacio Marín Old Vine Garnacha 2015 (Ignacio Marín); Particular Garnacha Old Vine (Grupo San Valero); Dominio de Longaz 2013 (Dominio de Longaz); Anayón Selección 2015 (Bodega Grandes Vinos); 3 de tres mil 2016 (Pago Aylés); Glárima Blanco Roble 2018 (Bodega Sommos) y Lagar d’Amprius Aeternum 2016 (Bodegas Amprius Lagar).