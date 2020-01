Tres recetas indispensables para los adictos al queso

El típico hilo de queso que consigue que la porción elegida y la base de la pizza sigan unidas es para algunos una tortura gastronómica y para otros una delicia capaz de hacerles salivar en tan solo un segundo. Y es que a las personas a las que les chifla este lácteo tan variado y extendido por todo el mundo se les activa el paladio ventral, relacionado con la sensación de hambre, y no pueden evitar pensar en devorar las patatas, pasta, hamburguesa o postres que incluye el queso, sin importar si es manchego, brie o de radiquero (por poner un ejemplo de las muchas y deliciosas especialidades aragonesas).

Macarrones con queso. Esta receta importada de los Estados Unidos poco tiene que ver con la forma mediterránea de degustar la pasta: un plato delicioso del que disfrutar sin remordimientos siempre que no se abuse de la salsa. En el americano esta premisa no sirve de nada, ya que para lograrlo hay que acabar de cocer la pasta en un bechamel con una pizca de mostaza y sal y gran cantidad de queso rallado (a poder ser cheddar). Así, cuando la pasta este 'al dente' hay que añadirla a la deliciosa salsa hasta que el último macarrón se impregne de ella. Después, un golpe de horno y los 'mac and cheese' estarán listos para disfrutar. Empanadillas cuatro quesos. Las empanadillas, si se preparan de la masa al relleno, se pueden rellenar de los ingredientes que uno elija, por ejemplo, de una salsa de cuatro quesos que haga las delicias de los amantes de este lácteo. Parmesano, feta, emmental y roquefort son cuatro opciones ideales para derretir en un cazo junto a nata líquida y tomate frito casero (para darle consistencia). Lasaña de patata y queso. Aunque la verdadera receta se hace con planchas de pasta, las patatas cortadas a ruedas pueden ser unas grandes sustitutas. Además, en lugar de de la boloñesa habitual de relleno, se puede preparar una masa con nata, queso gruyère, gorgonzola, nueces y pimienta que sirva para recubrir las distintas capas.

Ir al suplemento de gastronomía