Zaragoza se llenará de tapas

La parte competitiva sigue siendo esencial en el concurso, con un jurado presidido por el chef zaragozano Víctor Carracero y compuesto por la exconcursante de 'Masterchef' Clara Villalón, el dueño del restaurante Soy Kitchen de Madrid Julio Yonping Zhang, y el chef del restaurante El Chirón, galardonado con una estrella Michelín, Iván Muñoz. Ellos serán los responsables de conceder un total de 13 premios, entre los que se encuentra el premio a la mejor tapa de la ciudad, a la mejor tapa mediterránea, a la mejor tapa aragonesa y a la mejor tapa original, todos ellos con sus correspondientes finalistas. "Era muy difícil elegir la mejor tapa, así que tuvimos que crear más categorías", ha explicado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, en la presentación de esta competición que se ha realizado esta mañana.

Junto a Rivarés, también estuvieron presentes la directora general de Turismo, María Luisa Romero, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia, José María Marteles, que marcó como previsión las 120.000 tapas vendidas y destacó cómo "los cocineros se van superando año tras año". "Cada día hay más nivel", añadió. Por su parte, Romero recordó que uno de los objetivos de este certamen es "la desestacionalización del turismo. El otoño es una época especialmente maravillosa para visitar Aragón".

Pero el número de participantes y el mayor número de categorías no son las únicas novedades de este concurso. Se indicarán los establecimientos que sirvan tapas cara celíacos. Además, los trofeos que acreditan los premios han sido elaborados mediante un concurso de la Asociación de Artesanos de Zaragoza. Por otro lado, 50 céntimos de cada bono vendido irán destinados a la asociación Believe in Art, que busca ayudar a los menores hospitalizados a través del arte y la cultura.

A pesar de que no se han facilitado datos del número de turistas atraídos por este concurso a Zaragoza, Rivarés ha destacado la proyección que tiene. "Quien viene, lo cuenta cuando vuelve a casa, ese es el mayor valor para nosotros". Por su parte, Romero también recordó que iniciativas como esta también son un esfuerzo para luchar contra la despoblación. "Es muy importante que en la próxima edición se apunten más pueblos, porque la gente sale a las calles, va a los bares y disfruta".