A las ricas verduras en El Foro

Con ingredientes de huertas del término municipal de Zaragoza y de la Ribera del Ebro se confeccionan los platos que componen el menú degustación que se sirve (para compartir, por 30 euros por persona) y que son obra del chef de la casa, Pedro Antonio Martín.

Comienza con una crema fría de puerros, zanahorias y apio con crujiente de jamón. Llega después un entrante compuesto por hojas de cogollos con cebolla morada marinada con fresas y perdiz escabechada con vinagreta de mango.

Unos espárragos de Tudela de temporada se presentan a la mesa rellenos de marisco y fritos en su salsa.

No puede faltar otro de los productos típicos de estas fechas, las alcachofas frescas de Zaragoza, que van con foie a la plancha y reducción de pichón.

Exquisito es el plato de guisantes de temporada salteados con chipirón y aderezados con una salsa de coliflor.

Para terminar, va una menestra natural de verduras con carrillera de ternera adornada con brotes y germinados variados.

En el postre, también se deja notar el ingrediente de la huerta, un bizcocho de zanahorias con helado de mango y coulís de plátano.

Todos estos platos están maridados con vinos de Bodegas Laus, de la D. O. Somontano.

Al acto de presentación de las jornadas a la prensa especializada asistieron José Luis y Antonio Díaz, de la empresa Distribuciones Lahuerta, que suministra a la cocina del establecimiento, cuyo propietario, Nacho Machín, ejerció de anfitrión.

Galardón

En dicha comida se tuvo la oportunidad de brindar por el hecho de que El Foro ha sido galardonado en el XIX Certamen Gastronómico Horeca, recientemente celebrado, con el premio al mejor menú con productos de Aragón. Entre los productos habituales en su cocina, siempre hay trufa negra, tanto de Uncastillo como de Sarrión; el arroz Val del Falcó, procedente de las Cinco Villas, la verdura la huerta del valle del Ebro o el apreciado esturión de El Grado.

Ir al suplemento de gastronomía