Vinos tan frescos como la nieve

Establecieron su residencia en Barbenuta, pequeña localidad perteneciente al municipio de Biescas, de donde procede la familia materna de Pilar. Fundaron la empresa Bodegas Bal Minuta y plantaron viñas de variedades blancas de origen centroeuropeo, como riesling y gewürztraminer, además de chardonnay. También tintas de pinot noir y cabernet franc.

Además, se han empeñado en recuperar viejos viñedos de garnacha que hay por el Pirineo, como los que están trabajando en el valle de Hecho, con garnachas centenarias.

Por otro lado, gestionan algunos viñedos, también en agricultura de alta montaña, en el principado de Andorra.

El pasado sábado presentaron en Zaragoza, en la mielería El Hortal, del barrio de San José, tres de sus vinos, que llegan al mercado con la etiqueta de El Vino de las Nieves.

Uno blanco, elaborado mayoritariamente con chardonnay y con un pequeño porcentaje de riesling y gewürztraminer. Es un vino muy fresco, como cabría esperar de una viticultura de tanta altitud, con una acidez muy agradable que acentúa su complejidad aromática: notas de manzanas verdes, melocotón, piña, flores blancas y hierbas aromáticas, además de algunos recuerdos minerales.

También descorcharon las primeras botellas de su vino espumoso, que han elaborado con riesling, en el que la frescura de la uva se complementa muy bien con las notas de pastelería y tostados que aporta la segunda fermentación en botella.

Por último, probamos un tinto de garnachas centenarias que ha estado un año en grandes barricas de roble y que ahora se está afinando en botella antes de salir al mercado. Como corresponde a las condiciones del viñedo del que proceden las uvas, la frescura está también muy presente, con notas de frutas rojas y negras. La presencia de la madera es muy testimonial, al tratarse de recipientes grandes y porque lo que se busca es darle algo más de estructura al vino para que tenga más vida.

Con parámetros ecológicos. Los bodegueros contaron que, aunque no tienen el certificado de agricultura ecológica, la vitivinicultura que practican se encuadra perfectamente en estos parámetros, por las propias condiciones climáticas de la zona, poco favorables al desarrollo de hongos y enfermedades, y porque no son muy amigos de utilizar productos químicos ni en el campo ni en la bodega.

Además de la dureza de las condiciones del terreno, esta agricultura de alta montaña exige también hacer frente a los ‘ataques’ que sufren las plantas por parte de la fauna pirenaica. Todas las viñas han tenido que ser valladas y, en algunos casos, han tenido que instalar pastores eléctricos para evitar la entrada de jabalíes.

En Vignerons Independientes

Hay que señalar que El Vino de las Nieves Blanco y el tinto joven han sido incluidos en el catálogo del proyecto Vignerons Independientes de Huesca, que agrupa a pequeños y originales proyectos familiares vitivinícolas del Alto Aragón.

En definitiva, los vinos de Bodegas Bal Minuta, que tiene sus instalaciones en el vivero de empresas de Biescas, ofrecen unas características muy definidas que los hacen muy atractivos para quienes buscan productos que se salen de los perfiles de vinos comerciales.

Después de cinco años, el proyecto de estos emprendedores está empezando a dar sus frutos, aunque la rentabilidad económica pueda tardar aún en llegar algún tiempo, en que lleguen al límite de su producción. Por ello, Pilar y Ernest gestionan también una empresa de jardinería y limpieza que fundaron hace un tiempo y que está funcionando muy bien en esa zona del Pirineo, hasta el punto de que han tenido que dar entrada a otro socio para poder ocuparse debidamente de todos sus clientes y no desatender el trabajo en las viñas y en la bodega.

