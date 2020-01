Según la estación, ¿qué fruta de temporada hay que comprar?

España es famosa por la calidad de sus frutas y hortalizas, y también por ser uno de los primeros exportadores mundiales de estos deliciosos y saludables productos imprescindibles en la dieta humana. Verduras, frutos con cáscara, cítricos. Aquí se cultiva de todo, incluso aquellas frutas tropicales que dan color a los escaparates de las fruterías y que no se corresponden muchas veces con el clima de este país, pues el avance en los cultivos y los invernaderos ha permitido que cultivarlas en cualquier época del año sea posible.

Claro está que tanta variedad supone grandes ventajas para los consumidores, pues abre un amplio abanico de sabores, texturas y olores dignos de disfrutar. Pero es importante recordar que, antes de tanto avance, cada fruta crecía de forma natural en unos meses concretos, y que saber disfrutar de ellas a su debido tiempo tiene beneficios para nuestro organismo.

La frescura de la materia prima es uno de los principales motivos por los que se debe comer fruta de temporada, pues tanto el sabor como el aroma serán mucho más intensos y naturales, y volveremos a oír aquello de "¡este tomate sabe a tomate!". Además de a estos factores organolépticos, también hay que atender a sus nutrientes: cuanto menos tiempo pasa desde que son recolectadas hasta nuestra despensa, mejor mantienen sus propiedades (vitamina y fibra) y menos agua pierden.

Los motivos económicos también juegan un papel importante a la hora de comprar fruta de temporada, y es que además de ahorrar en la cesta de la compra, se contribuye a mejorar la economía del entorno y a impulsar los cultivos autóctonos de cada región.

¿Qué fruta debo comer según la estación?

Para afrontar el invierno, mucha vitamina C. En la época más fría del año, es importante reforzar el sistema inmunológico para evitar caer enfermo con facilidad, y una de nuestras mejores aliadas va a ser la vitamina C; y da la casualidad (la naturaleza es sabia) de que las principales frutas de temporada de los meses de invierno –limón, mandarina, naranja– son muy ricas en este nutriente. También es la época de disfrutar de otras tantas, como por ejemplo la nuez, la pera, la manzana, la piña, el mango y el plátano.Los colores de la primavera. En la estación florida destacan sobre todo las frutas delicadas, sabrosas y coloridas, esas que hay que comer con rapidez para que no se pongan malas y que encantan a mayores y a pequeños. Las fresas, las cerezas, los albaricoques, los nísperos, las manzanas y los primeros higos son algunas de ellas.

Muy refrescantes para el verano. El calor intenso, las horas en la calle y los baños en la piscina, río o mar invitan a disfrutar de la fruta como desayuno, almuerzo o merienda. Sandía, melón, melocotones, higos y nectarinas son algunos de las candidatos perfectos para pasar los días más calurosos del año.Un otoño cargado de vitaminas y antioxidantes. Los cambios de temperatura y las lluvias suelen dar paso a los primeros resfriados, pero siguiendo una alimentación equilibrada y saludable será más fácil sortearlos. Tener granadas, membrillos, uvas, caquis, moras y frambuesas en la nevera ayudará a mantener las defensas alerta.

Frutas para todo el año...

Hay que destacar que hay algunas frutas de las que se puede disfrutar en cualquier época del año, como la manzana, la pera, el plátano o el aguacate. Productos deliciosos y comunes en todas las despensas que ayudarán a tomar la cantidad diaria de frutas y verduras recomendadas por los expertos.

