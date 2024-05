Los agricultores, a los investigados por los disturbios de la Aljafería: "No estáis solos. Nos tenéis para lo que haga falta"

Acompañado de un fuerte aplauso se ha encaminado este lunes a los juzgados David, el joven agricultor de Belchite investigado por los disturbios que se produjeron el pasado 1 de marzo en el exterior de la sede de las Cortes de Aragón durante una protesta agraria organizada por la nueva asociación Aragón es Ganadería y Agricultura (AEGA).

Momentos antes de hacerlo, este agricultor, que avanzó con su tractor hasta el puente que cruza el foso que rodea la Aljafería, ha estado acompañado por unos 150 agricultores que han querido mostrar así su apoyo a David, arropándolo antes de que tuviera que prestar declaración y esperando su salida a las puertas del edificio Fueros de Aragón, donde se ubican los juzgados.

"No estáis solos. Nos tenéis para lo que haga falta", le ha trasladado un portavoz de AEGA que ha dicho hablar en nombre de todos los concentrados. Además de David (prefiere no dar sus apellidos) ha tenido que presentarse este lunes ante el juez otro de los investigados, Álvaro, que ya fueron llamados a declarar ante la policía el pasado 7 de marzo, en una tensa jornada en la que también recibieron el apoyo de sus compañeros que protagonizaron una protesta cortando durante casi cinco horas el Paseo de María Agustín de la capital aragonesa. No ha acudido a los juzgados, el tercer encausado, Juan, ya que tras negarse a declarar ante la policía fue puesto a disposición judicial y ya declaró ante el juez.

Muy críticos se han mostrado los representantes de AEGA con la actuación policial el día de los disturbios en la Aljafería por los que los tres agricultores están investigados como autores de presuntos delitos de lesiones, atentado a la autoridad y desorden público. La han calificado de "acción brutal" y no solo por las cargas policiales de aquel día sino también "por el aluvión de multas", ha señalado el portavoz de la organización, Francisco Latorre, que están recibiendo los agricultores que participaron en los cortes de carreteras durante los primeros días de la protesta agraria que comenzó el 6 de febrero de manera espontánea y al margen de las organizaciones agrarias para mostrar sus "hartazgo" con las políticas agrarias de la UE.

"El control policial fue desmesurado y desproporcionado", ha señalado Latorre, que ha insistido en que "si las fuerzas de seguridad hubieran actuado de otra manera, nada de esto habría sucedido".

Latorre ha asegurado que en aquellos disturbios, en los que resultaron heridos 13 agentes, también los agricultores fueron agredidos. "Hubo unos 200 agricultores lesionados. Tenemos partes de lesiones, pero como no estamos preparados para estas cosas y no tenemos tanta premeditación no interpusimos denuncias", ha matizado.

Si la entrada a los juzgados de David y Álvaro se ha producido con aplausos, una gran ovación de los concentrados ha recibido la salida de estos dos agricultores, que han preferido no hacer declaraciones. Únicamente, y rodeados por los compañeros, han agradecido su presencia y su apoyo y han asegurado que "esto no para, hay que seguir para defender nuestro presente y nuestro futuro".

Nuevas movilizaciones

Los portavoces de AEGA han aprovechado la concentración para anunciar que el próximo miércoles 15 de mayo, fecha en la que se festeja al patrón del sector, San Isidro labrador, tienen previsto una concentración ante la Delegación del Gobierno en Aragón, a cuyo titular entregarán un documento con "los nuevos pasos a seguir por la asociación". Aunque no han querido concretar actuaciones, han avanzado que dicho texto recoge sus futuras movilizaciones y reivindicaciones y se enmarca en una acción conjunta que realizarán plataformas similares de toda España en sus respectivas comunidades.

Además, esta nueva asociación, surgida al calor de la ‘revuelta del campo’ tiene previsto reunirse con el consejero de Agricultura, Ángel Samper, en una Mesa de la Sequía "paralela" a la que se celebrará este martes y a la que están convocadas las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias y los regantes para abordar las graves pérdidas que ya afronta el cereal de secano de la provincia de Teruel y de la margen derecha del Ebro por la falta de precipitaciones.