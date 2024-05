Cajas sin cajeras y camareros por videollamada: el empleo que se pierde y se transforma

Hoy en día ya se puede ir a un restaurante en Zaragoza y ser servido por un camarero robot. O pagar en un hipermercado sin ser atendido por personal. La automatización de trabajos no cualificados lleva a la eliminación de algunos y a su transformación, con el traslado de esa función en algunos casos al propio consumidor. En algunos países, hasta los camareros que reciben en un restaurante son simplemente una imagen desde un 'call center' en un país con menor coste.

En las últimas tiendas reformadas por la cadena Inditex en Puerto Venecia, como Bershka y Stradivarius, se puede ver a la clientela haciendo 'cursos' expres de cajas para cobrarse sus propias prendas, incluido quitar las alarmas de plástico enganchadas a la ropa, y tener que dejar cada parte en un compartimento en el mostrador.

Impacto en el empleo

El comercio figura entre los sectores donde más impacto tiene el avance de la tecnología, principalmente el auge de las ventas por internet y el cambio de hábitos de los consumidores. En la próxima década se calcula que se perderán 158.415 puestos en el sector. Servicios administrativos, hostelería y logística siguen en la lista de sectores en cuyas plantillas más se notará la llegada de la inteligencia artificial, según el último estudio de Randstad Research sobre la repercusión de la inteligencia artificial en la ocupación.

"No notamos mucho la bajada de contratacion de dependietas, pero sí el incremento de mozos de almacén, reparto, 'picking'...", enumera Rita Monreal, al frente de la ETT zaragozana Más Humanos, sobre a la evolución en el comercio de las ofertas de empleo. La hostelería sigue siendo un campo con más ofertas que personal.

Cajas desatendidas y empleadas más estresadas

En las grandes superficies cada vez van conquistando más espacio las cajas automatizadas, que hacen que sea el usuario quien escanee los productos, pague con tarjeta o efectivo y se lleve tu tiquet. A veces también se aprovecha para pedir datos como el código postal y promocionar las tarjetas de fidelización.

La reducción de cajeras, un puesto ocupado en su mayoría por mujeres, "en primer lugar ha supuesto que haya menos cajas abiertas para el cobro tradicional, obligando en muchos casos a que los clientes deban pasar por las cajas autopago", explica Marta Padilla, delegada de prevención del sector de grandes almacenes de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, Fesmc de UGT Aragón. "El personal de caja se ha reducido notablemente y sus funciones se han diversificado, realizando tareas de gestión de pedidos 'online', reposición…", explica sobre el impacto en hipermercados y grandes superficies.

"En hipermercados y grandes superficies hace años que se viene instalando y ahora en algunas cadenas ropa", añade Ana Fernandes, desde la Federación de Servicios de CC. OO. Aragón. En el caso de los comercios de ropa, como los del grupo Inditex donde trabaja, considera que el impacto en el empleo es diferente. "No hemos observado que haya reducido puestos de trabajo porque son cajas que se ponen con el fin de ayudar a eliminar colas, pero que necesitan la vigilancia permanente de una dependienta". Así, continúa explicando que "sigue habiendo una cajera que supervisa las cajas automáticas porque siempre hay problemas, una alarma que no sale, alguien que no lo sabe pasar...", pone como ejemplos.

Perfiles "polivalentes"

De esta forma, su trabajo se multiplica. "Mientras no tengan a nadie cobrando hacen otro tipo de funcionles", señala, por lo que se necesita que sean "polivalentes". Esto hace que les pueda tocar cobrar en caja, supervisar las automáticas, reponer mesas o estanterías o vigilar el control de entrada al probador.

Por ello, en las ofertas de empleo del sector, Monreal explica que "antes buscabamos asesoramiento personalizado, recomendaciones de productos y atención al cliente de alta calidad para fomentar la fidelidad del cliente". "Yy ahora, con la creciente importancia del comercio electrónico y la integración de canales en línea y fuera de línea, las dependientas deben estar involucradas en actividades y funciones que van más allá de la venta en la tienda física", añade. Entre ellas señala desde la ayuda al cliente con el procesamiento de pedidos en línea a la gestión de devoluciones y la atención en múltiples plataformas e incluso participar en iniciativas en las redes sociales. Se busca polivalencia "plena" para poder cubrir "el mantenimiento del espacio de la tienda, la reposición de productos, gestión e incluso recepción de mercancía del almacén", detalla.

Este aumento de tareas puede suponer sobrecarga y más estrés. En el caso de las grandes superficies, "el nuevo puesto de auto pago, ha creado nuevos riesgos porque es un puesto mucho más estresante, y la carga mental que produce, mucho mayor", asegura Padilla desde UGT. "Debemos tener presente que la mayor rapidez implica una mayor cantidad de clientes y que se tenga que vigilar/atender a varios a la vez", añade.

De ahí que añada que "en los comités de prevención de las empresas estamos pidiendo que se rote a estas personas para que no estén toda la jornada laboral". Al mayor estrés se suman los riesgos laborales de un puesto de cajera en general como los músculoesqueléticos, debido al manejo de cargas y los "pésimos diseños de las cajas, en donde la ergonomía brilla por su ausencia", lamenta.

Por su parte, desde CC. OO. reconocen que "muchas veces nos encontramos con clientes que no quieren pasar por estas cajas, que quieren que les siga cobrando una dependienta, que no quieren hacerlo ellos".

Con todo, al sector le preocupan más otras cuestiones que llevan años reivindicando como reducir la apertura en domingos y festivos. "Esto perjudica direcatamente a la conciliación de la vida laboral y profesional de las trabajadoras", afirma Fernandes. Además, denuncia que las empresas siguen utilizando jornada parciales de 20 o 30 horas, "involuntarias" ya que "el deseo sería que todo el mundo pudiera trabajar a jornada completa". Al mismo tiempo, el sindicato mantiene el avance hacia la reducción de las jornada laboral completa de 40 a 37,5 horas semanales como se ha planteado desde el Ministerio de Trabajo.

"Hay que añadir riesgos psicosociales derivados de las precariedad laboral que en la mayoría de los casos sufren estas trabajadoras y trabajadores", añade Padilla de UGT. "Los salarios rondan el salario mínimo el problema es que son en su mayoría a tiempo parcial", indica.

Salarios mileuristas

Los trabajadores de estos perfiles más bajos, como los amparados por el convenio del textil, son unos de los que benefician las subidas del salario mínimo, ya que en el convenio del comercio textil el de una ayudanta de dependienta es sitúa en 969 euros al mes y se complementa para subir hasta los 1.134 euros actuales del SMI de este año. "Queda mucho por hacer si queremos dignificar el sector. Tenemos que apostar por subir los salarios", aseguran desde CC. OO. Además de conseguir incluir en el convenio del textil que todas las trabajadoras y trabajadores "tengan el disfrute de un sábado al mes", lo que llaman "un fin de semana de calidad".

El caso de los camareros por videollamada

El avance de la automatización resulta imparable como de la que se han hecho eco las redes sociales estas semanas. El diario estadounidense 'The New York Times' y varios usuarios de Tik Tok e Instagram han recogido el caso de una cadena de ramen y pollo frito en Nueva York cuyo personal de atención para recoger pedidos trabaja desde un 'call center' en Filipinas para ahorrar costes.

Se trata de un sistema desarrollado por la compañía china Happy Cashier ('cajero feliz') y que permite pagar menos sin incumplir la normativa laboral ya que el trabajador se encuentra físicamente en otro país.

