El nuevo dueño de Leciñena mantendrá 45 empleos y abonará las nóminas adeudadas

Leciñena Trailer, fabricante de semirremolques con sede en Utebo, mantendrá al 80% de la plantilla (45 trabajadores de 60 que quedaban) en esta empresa que acaba de salir de su segundo procedimiento concursal al autorizar el juez el pasado viernes la venta de su unidad productiva al Grupo Albidania por 3,1 millones.

El nuevo propietario, Francisco Vera, se ha desplazado hoy desde Madrid a las instalaciones de la empresa para tranquilizar a los trabajadores a los que se les adeudan algunas nóminas y decirles de primera mano que su intención es que no se pierda esta industria y que procederá al pago de los salarios atrasados en el plazo de quince días que es cuando tienen los abogados que cerrar el contrato definitivo de venta.

Fue el juzgado de lo Mercantil de Madrid, número 7, con fecha 29 de abril, el que comunicó la aprobación de la oferta realizada por la sociedad Albidania Private Equity para la adquisición de dicha unidad productiva al entender que "el grupo Albidania posee la experiencia y el perfil idóneo para la adquisición de Leciñena".

Francisco Vera, el nuevo propietario de Leciñena, junto a parte del equipo de la empresa. Heraldo.es

"Parece que finalmente es una empresa quien compra y no un fondo de inversión y eso da posibilidades de seguir con la actividad que es lo que quería el comité de empresa", ha señalado Ana Sánchez, seretaria general de Industria de CC. OO. Aragón, reconociendo que la representación de los trabajadores y la plantilla lo ha pasado bastante mal estos últimos años porque ya venían de un concurso de acreeedores anterior y este es el segundo.

Francisco Vera, nacido en Barcelona pero muy arraigado a Barbastro (Huesca, donde está su padre y sus amigos y conoció a su esposa), ha explicado este lunes a la representación de los trabajadores que cuando a finales de 2023 se enteró de que Leciñena estaba en concurso de acreedores sintió la responsabilidad de hacer algo, "un compromiso con su tierra, los creadores de esta empresa y sus trabajadores en particular" al entender que "no se podía perder todo ese bagaje". "Francia y Alemania están perdiendo mucha industria y a España le va a pasar lo mismo", ha advertido y no solo la Administración sino desde el ámbito privado, las empresas tienen que evitarlo y por eso ha dado este paso en Aragón.

Con experiencia de más de 15 años en darles una segunda oportunidad a empresas que han caído en procesos concursales, ha reconocido que "se ha encontrado con mucha incertidumbre entre los empleados de Leciñena ya que vienen de años muy complicados no solo por este último concurso de acreedores sino por la pandemia y lo que vino después" pero tamtién "estaban animados agarrándose a la confianza que les da que exista un comprador", en este caso el mismo.

Los trabajadores de Lecilñena han recibido hoy al nuevo propietario Francisco Vera en las instalaciones de Utebo. Heraldo.es

"Venimos a quedarnos en Utebo"

"Les he dicho", ha manifestado Vera, que "venimos a trabajar, a quedarnos en Utebo, que no somos ningún fondo de inversión que venga a desinvertir en cinco años sino que me juego mis ahorros para mantener la actividad, que queremos modernizar las estructuras productivas y continuar".

Ultimando el plan estratégico para Leciñena, Vera ha insistido en que hay dos claves para sacar esta conocida marca adelante: "Poner dinero", cosa que ha señalado ya están haciendo para que la maquinaria vuelva a rodar, es decir, tener aprovisionamiento y que los proveedores nos suministren piezas y dar confianza" ya que cuentan todavía con pedidos, ha asegurado.

Asimismo, ha corroborado, que aunque el juez ha dado dos meses para firmar el contrato de venta, "nadie ni trabajadores, ni clientes ni proveedores pueden esperar tanto", con lo que su intención es poder tenerlo cerrado en quince días para no interrumpir la actividad y que pueda recuperarse buena parte de la que se ha perdido durante estos largos meses del proceso concursal.