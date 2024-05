UGT y CC. OO. lideran en Aragón un 1º de Mayo reclamando subidas salariales, menor jornada y "menos crispación"

Con el lema 'Por el pleno empleo, menos jornada, mejores salarios', a los que han sumado -actualidad obliga- la exigencia de "menos crispación para defender la democracia", UGT y CC. OO. han liderado este miércoles en Aragón manifestaciones y concentraciones por el Primero de Mayo en las que han participado miles de personas en las tres provincias. "El sindicalismo es la mayor garantía para conseguir derechos de la clase trabajadora", ha asegurado a modo de resumen de lo que debe ser una jornada como ésta Manuel Pina, secretario general de CC. OO. en Aragón, que aunque ha reconocido el buen momento que atraviesa la economía, ha incidido en que "hay margen para reducir la jornada" y ha reclamado a las empresas un reparto más justo de sus beneficios.

Menos multitudinaria que las de los años más combativos en el ámbito laboral, en los que había muchos frentes abiertos y tasas de paro sustancialmente superiores a las actuales, la protesta de Zaragoza ha congregado a unos 3.000 participantes según los organizadores y poco más de un millar según fuentes policiales, y ha escaseado en garra y proclamas anticapitalistas. El ritmo de batucada ha marcado el ambiente festivo de un Día de los Trabajadores que ha transcurrido entre nubes y sol y en el que no han faltado denuncias a los conflictos bélicos actualmente en marcha en Ucrania y en la franja de Gaza. "¡Estos niños muertos, también son hijos nuestros!", se ha escuchado en las últimas filas de los manifestantes, donde el dominio de militantes comunistas era abrumador.

Los sindicatos mayoritarios han protagonizado otra manifestación en Huesca, con muy baja participación, y concentraciones en la ciudad de Teruel, en Andorra y en Tarazona. Como ha ocurrido en otras ocasiones, aunque no han sido abundantes, había pancartas que aludían a conflictos concretos abiertos, tanto por el bloqueo de la negociación colectiva de un sector como por la negociación específica en alguna empresa.

La federación de industria, construcción y agro de UGT, FICA, una de las más importantes, portaba en la marcha de Zaragoza una pancarta que refleja bien su situación actual:' Digitalización, sí. Pleno empleo, sí. Reducción de jornada, sí. Mejores salarios, sí. Más industria, sí' Mucho más concreta era la pancarta de trabajadores de Industrias Relax, en la que se rechaza el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la dirección de la compañía: 'No a los despidos traumáticos. Por un plan sin externalizaciones'.

José Juan Arceiz, que lideró muchos años esa federación y que hoy es el secretario general de UGT en Aragón, se ha referido también, tanto en declaraciones a los medios como en su discurso final pronunciado en la escalinata del edificio Paraninfo de la Universidad e Zaragoza, al bloqueo en la negociación de BSH Electrodomésticos, una de las empresas más importantes de la Comunidad. "Tras más de 14 meses de negociación en Balay, la empresa no ha presentado las condiciones de un convenio digno que acepten los trabajadores", ha señalado.

Arceiz, que también fue presidente del comité de empresa de la fábrica de automóviles de Figueruelas, hoy propiedad de Stellantis, ha hecho alusión en su discurso final a la lentitud del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) en dar ayudas al fabricante de automóviles para llevar adelante su proyecto de gigafactoría de baterías en Zaragoza. "No queremos ser más pero tampoco menos", ha dicho en referencia a otros proyectos similares que sí han recibido fondos importantes para proyectos en Valencia y en Extremadura, mientras que las ayudad al de Stellantis en Zaragoza siguen siendo insuficientes.

Pina y Arcéiz han subrayado en sus discursos que el pleno empleo es posible en Aragón, segunda comunidad autónoma con menos paro en el país según la última encuesta de población activa (EPA), pero han recalcado que la deseada tasa del 5% de desempleo (hoy estamos en el 8%) no se conseguirá mientras el paro femenino siga duplicando al masculino. Por ello defienden un pacto de cuidados (tanto a niños como a mayores), una herramienta que, aseguran, servirá "para luchar contra la desigualdad".

La incertidumbre generada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al darse cinco días para pensar si continuaba en el cargo, no ha sido pasada por alto por los líderes sindicales. Arceiz ha indicado que a las reivindicaciones anunciadas para este Primero de Mayo habían incluido una más. "Hay que acabar con la crispación", ha dicho. "Yo mandaría al rincón de pensar a los tres poderes del Estado: al ejecutivo, al legislativo y al judicial, a los tres les daría cinco días para reflexionar", ha apuntado.

"La defensa de la democracia no es una sola persona", ha señalado por su parte Manuel Pina. "Hay que abrir un debate, este no es un hecho aislado, hay gente que solo respeta los resultados electorales cuando ganan ellos, y cuando no lo hacen, buscan el conflicto", ha dicho. "No vamos a consentir que estos grupos, estas personas, nos quiten la democracia que el movimiento obrero trajo a este país", ha recalcado. "Hay que decirle a la derecha y a la ultraderecha que los resultados de las urnas se respetan y si no lo hacen nos van a tener enfrente", ha proclamado.

La elevada siniestralidad laboral ha sido otro de los temas que los líderes sindicatos han llevado a la concentración. 41 muertos en accidentes de trabajo desde el 1º de Mayo de 2023 en Aragón es una cifra "inaguantable" que no se puede permitir. "Esto no es una plaga bíblica", ha indicado el líder de CC. OO., que ha responsabilizado a las empresas de la seguridad y salud de sus trabajadores.