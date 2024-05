"En Huesca hay empresas que no encuentran trabajadores porque los alquileres son caros"

'Mas salario y menos jornada' y 'Que viva la lucha de la clase obrera' han sido algunos de los lemas coreados este miércoles en la manifestación conjunta convocada en Huesca por los sindicatos mayoritarios CC. OO. y UGT, en la que han participado más de 200 personas. También ha habido actos de las organizaciones CNT y CGT, por una parte, y de OSTA, por otra.

La marcha reivindicativa ha salido a las 12.00 de la plaza de Navarra a las 12.00 bajo el lema 'Por el pleno empleo: menos jornada, mejores salarios'. Tras recorrer los Porches de Galicia y la calle Duquesa Villahermosa, ha llegado a la plaza de Luis López Allué, frente a la sede de la Confederación Empresarial Oscense (CEOE-Cepyme Huesca), donde se ha leído un manifiesto. También se han visto otras pancartas como 'Cuidar el trabajo, cuidar la vida', 'Somos el profesorado peor tratado de España' o 'De aquí o de fuera, todos somos clase obrera'.

Los máximos responsables provinciales de ambos sindicatos han reconocido que en Huesca se está cerca de alcanzar la tasa de pleno empleo. Ana Fernandes, de CC. OO., se ha felicitado de que gracias a la negociación se está "avanzando" en los convenios colectivos del Alto Aragón, pero también ha abogado por "seguir subiendo salarios y bajar la jornada laboral ya que ha quedado probado que se puede trabajar menos y ser más productivo", ha resaltado.

Por su parte, Carlos Villacampa, de UGT, ha alertado de que uno de los principales problemas en la provincia es que "hay empresas que no encuentran trabajadores, primero porque habría que subir los salarios, y porque no pueden moverse ya que si tienen que alquilar un piso, ya se te va mucho dinero de su salario, con lo que haría falta una política de vivienda pública potente". Además, ha destacado que esta situación no solo afecta al sector turístico.

Entre los asistentes a la manifestación ha habido una amplia representación del PSOE encabezada por el secretario provincial, Fernando Sabés, además de la senadora Rosa Serrano, que fue secretaria provincial de UGT, y la diputada nacional Begoña Nasarre. También ha habido dirigentes de CHA, como Joaquín Palacín; de Cambiar-IU, como Pilar Callén; y de Verdes Equo, como Silvia Mellado.

Manifestación del Primero de Mayo organizada por CNT y CGT en Huesca. CNT

Una hora antes, CNT y CGT también se han manifestado por el centro de Huesca. La marcha ha salido a las 11.00 en la plaza de Navarra bajo el lema 'Sindicalismo con orgullo. Unidas en el trabajo. Comprometidos con el futuro'. Reivindican, entre otras cosas, "jornadas laborales de 30h semanales que permitan la conciliación familiar, una reforma laboral justa que no favorezca a la empresa exclusivamente y pactos sociales que beneficien a la clase trabajadora.".

Actividades lúdicas organizadas por CGT y CNT en el paseo de las Pajaritas del parque de Huesca con motivo del Primero de Mayo. CNT

A partir de las 13.30 han organizado actividades lúdicas en el paseo de las Pajaritas del parque con una comida de alforja amenizada con una obra de teatro de Sandra Lanuza y Vic Crespo y los conciertos de A. Matraka, Viki Lafuente, Manu Haller, Zorro Negro, Inquina y Rural Pogo DJ.

Concentración por el Primero de Mayo organizada por OSTA en Huesca. Heraldo

Y el sindicato OSTA ha protagonizado la tercera convocatoria de este Primero de Mayo en Huesca. En su caso, se ha concentrado a las 10.30 también en la plaza de Navarra bajo el lema 'Aragón, por un marco propio de negociación colectiva'. Como ha explicado Pedro Lobera, secretario nacional de Política Institucional, exigen "que se decidan aquí el máximo de las políticas laborales y que todos los convenios a ser posible sean de ámbito autonómico". Y es que asegura que "cuando se decide en la cercanía, se aproxima más a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, como lo ha demostrado la evidencia".