Los sindicatos se movilizan el 1º de Mayo mirando al pleno empleo "sin perder derechos"

La economía española crece muy por encima de la media europea, desciende la cifra de parados y se siguen creando nuevos puestos de trabajo. Conscientes de esta realidad, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras salen hoy a las calles en el Día Internacional del Trabajo asegurando que lograr el pleno empleo es posible "sin perder derechos laborales". Con el lema 'Primero de Mayo, por el pleno empleo, menos jornada, mejores salarios', las centrales llaman a la movilización este miércoles en varias localidades de Aragón, comunidad autónoma con una de las tasas de paro más bajas del país. Las ciudades de Zaragoza y Huesca serán escenario de sendas manifestaciones y se han convocado concentraciones en Teruel, Andorra y Tarazona.

"La economía funciona, el paro baja, pero no podemos relajarnos, no vamos a bajar la guardia", indicó José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón, el día de la presentación de las movilizaciones la semana pasada. "No podemos caer en la autocomplacencia", señaló por su parte Manuel Pina, su homólogo en CC. OO., que recordó que sindicatos y el Gobierno aumentaron el salario mínimo interprofesional (SMI), que gracias al acuerdo de negociación colectiva en muchos convenios se han incluido subidas de sueldos superiores a la inflación y llevamos dos años en los que las pensiones no pierden poder adquisitivo. Estas medidas, dijo, "no han caído del cielo", sino que son fruto de negociaciones y de diálogo.

CC. OO y UGT creen que hay que seguir en ese mismo camino, luchando para obtener mejoras laborales como la reducción de la jornada a 38 horas y media este año y a 37 y media para el siguiente, estabilizar el empleo y reducir el paro a tasas cercanas al 5%. "Estamos negociando ahora mismo con los empresarios y el diálogo no va mal, pero no podemos quedarnos en los titulares y también hay que hablar del abuso de las horas extras, el control horario o la parcialidad", dijo Pina. "En la reducción de jornada no estamos avanzando, nunca viene bien a una parte de la mesa", indicó por su parte Arceiz en referencia a la patronal.

Las centrales mayoritarias liderarán en Zaragoza una manifestación que comenzará a las 11.30 en la plaza de San Miguel y discurrirá por el paseo de la Independencia hasta el el edificio Paraninfo de la Universidad. En Huesca, UGT y CC. OO. liderarán la protesta desde las 12.00 en la plaza de Navarra y recorrerán los Porches de Galicia y la calle Duquesa Villahermosa hasta llegar a la plaza de Luis López Allué, frente a la sede de la Confederación Empresarial Oscense (CEOE-Cepyme Huesca), donde leerán un manifiesto. La concentración de Teruel está convocada a las 12.000 en la plaza de la Catedral, la de Andorra a las 12.30 en la plaza del Regallo y la de Tarazona a las 11.00 en la plaza de San Francisco.

En declaraciones previas a la jornada del 1º de Mayo, el secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve, ha considerado este martes “sobredimensionada” la estimación de la CEOE de que la provincia precisa de 4.000 trabajadores para cubrir sus necesidades de mano de obra. Galve ha recordado que en Teruel hay 4.500 parados y su capacitación laboral podría ser una vía de cubrir los huecos de las plantillas. Para el sindicalista, el sector con más necesidades de mano de obra es la hostelería, pero esta circunstancia obedece, principalmente, a los bajos salarios y a las condiciones de trabajo. Galve resaltó también la necesidad de estimular la “reindustrialización” de la provincia y señaló que el anunciado Fondo para la Transición Justa, si no se modula, puede “dar problemas” a los pequeños municipios para captar inversiones frente a las grandes poblaciones. El secretario general de CC. OO. en Teruel, José María Villarejo, trabajador de la hostelería, añadió que “nadie quiere” trabajar en este sector por sus horarios prolongados y sus salarios escasos.

Los sindicatos minoritarios también saldrán a la calle en el Día Internacional del Trabajo. OSTA ha convocado en Zaragoza una manifestación que partirá a las 12.00 desde la plaza Salamero y una concentración a las 10.30 en la plaza de Navarra de Huesca. "Apostamos por establecer un marco de negociación colectiva propio en Aragón, porque a través de este mecanismo podremos realizar un reparto justo de la riqueza con el que superar desigualdades sociales y económicas que se imponen en los convenios que se negocian desde Madrid por los sindicatos institucionalizados, con el beneplácito de la patronal y del Gobierno de Aragón, reivindicando una sociedad más justa", ha indicado David Lázaro, secretario general de esta organización aragonesista.

Por su parte, CGT, CNT, CUT, ISATA-COBAS , SASA y SOA han convocado una manifestación en Zaragoza que saldrá del edificio Paraninfo a las 11.30 y terminará en la plaza. Salamero y que lleva por lema 'Gastos militares, para escuelas y hospitales'. José Antonio Gonzalez, del secretariado de ISTA (Intersindical de Trabajadores de Aragón) denuncia “los recortes en educación mientras aumenta el gasto militar”; Miguel Galindo, de Intersindical-COBAS, resalta “la solidaridad de los convocantes con Palestina y los 6 de Zaragoza”; Luis Britia, secretario de acción sindical del SOA (Sindicato Obrero Aragonés), destaca que “es importante un marco aragonés de relaciones laborales”; Sandra Fernández, secretaria de acción sindical de CNT-Zaragoza, afirma que "nuestras luchas y reivindicaciones siguen ahora más vigentes que nunca, por unas condiciones dignas de trabajo, salarios justos y derechos sindicales”; Julio Murillo, del CUT (Colectivo Unitario de Trabajadores) reclama "coeficientes de reducción para la jubilación a los 60 años en el sector del transporte”, y Olga Belenguer, secretaria general de CGT-Aragón, reclama “la reducción de jornada y el aumento salarial para los trabajadores debido al aumento de productividad y que los beneficios no sean solo para las empresas”.