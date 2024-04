UGT y CC. OO. reivindican el 1º de Mayo la reducción de jornada y mejores salarios

UGT y Comisiones Obreras llegan a este Primero de Mayo reconociendo que los datos económicos "son buenos, con una evolución del PIB de las mejores de Europa, con reducción de paro y creación de empleo", pero con reivindicaciones -tanto generales como concretas-, como corresponde al Día Internacional del Trabajo. Los sindicatos de clase están llamando a la movilización "sin caer en la autocomplacencia" para "seguir avanzando en la mejora de la legislación laboral" y un lema claro que revela su apuesta más directa: 'Por el pleno empleo: reducir jornada, mejorar salarios'.

José Juan Arceiz y Manuel Pina, secretarios generales de UGT y CC. OO. en Aragón respectivamente, han expresado este miércoles en Zaragoza las razones para salir a la calle un 1º de Mayo sin crisis económica, que pasan por seguir luchando contra las brechas salariales excesivas en la sociedad y contra una temporalidad que, admiten, se ha reducido notablemente después de la última reforma laboral. Las centrales convocan dos manifestaciones en la Comunidad, una en Zaragoza y otra en Huesca, y tres concentraciones, que tendrán lugar en Teruel, Andorra y Tarazona.

Arceiz y Pina han reconocido que la reducción de la jornada laboral, a 38,5 horas este año y a 37,5 el que viene, según un anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno central, no es un tema que se esté negociando en la mesa de diálogo social con la patronal, pero consideran que hay que continuar trabajando en este campo para evitar que se sigan haciendo horas extras indeseadas. "Ese tema nunca viene bien a una parte de la mesa", ha apuntado en referencia a los representantes de los empresarios el líder de UGT Aragón, que está convencido de que con esa reducción de horas "no vamos a perder competitividad", como demuestra el hecho de que en otros países con jornadas más cortas tienen la productividad supera a la de España.

Pina ha recordado las dos razones fundamentales que les llevan a convocar las movilizaciones del 1º de Mayo cada año. Una, la celebración en todo el mundo de un día en el que "hay que poner en valor el mundo del trabajo como motor de transformación de la sociedad", y en segundo lugar la existencia de reivindicaciones concretas, entre las que UGT y CC. OO. incluyen otras que no corresponden estrictamente al ámbito laboral. Los máximos responsables de los dos sindicatos mayoritarios se han referido en ese sentido a los conflictos bélicos de Oriente Medio y Ucrania que hoy no tienen visos de concluir a corto plazo y para los que llaman el reconocimiento del estado de Palestina en el primer caso y la celebración de una Conferencia de Paz en el segundo. Manuel Pina ha apuntado también que las guerras están haciendo que muchos países incrementen sus gastos en armamento, lo que supone recortar los recursos para otros temas.

Los dirigentes sindicales han señalado también la importancia de las próximas elecciones europeas, alertando del temor al auge de la ultraderecha y lo que eso puede suponer para frenar conquistas sociales, y se han mostrado a favor de un pacto fiscal que incida en exigir que paguen más los que más cobran. Arceiz y Pina han reclamado asimismo políticas que ayuden a impulsar la reindustrialización de España y ahí consideran que Aragón "puede ser una punta de lanza" que ayuda a cambiar el modelo productivo en el país hacia uno en el que la energía ha de tener más protagonismo y que pasa por acelerar la transformación digital y generar un empleo de mayor calidad.

Los líderes regionales de UGT y CC.OO. se han referido repetidamente al objetivo de conseguir alcanzar el pleno empleo en Aragón, conscientes de que en la Comunidad -al menos en el caso de los varones- no se está tan lejos de lograrlo, a pesar de que el número de parados supera los 54.000. Para ello creen que hay políticas activas de empleo que pueden ayudar mucho en las comunidades autónomas, si bien hay problemas añadidos que evitan lograr avances, como la falta de vivienda a precios asequibles en zonas concretas (como los Pirineos, tanto en invierno como en verano), otros de ámbito social e incluso la menor contratación de trabajadores de más edad. Manuel Pina ha reconocido que hay personas que "no tienen la formación adecuada para los puestos que se ofrecen" (para ello Arceiz reclama que se actúe en la orientación de estudiantes a edades más tempranas) y ha admitido que hoy hay gente que "no está dispuesta a trabajar por cualquier cosa".

UGT y CC. OO. creen también que es el momento de desplegar una potente estrategia de cuidados en el marco de una recuperación del conjunto de los servicios públicos y de atención a la ciudadanía. La feminización de los cuidados en el ámbito familiar, consideran, es el principal elemento explicativo de la brecha salarial de género. "Sin duda, las tareas de cuidados apelan a ámbitos privados y públicos, y deben hacerse desde la corresponsabilidad, apelando al Estado, a la sociedad, y con mayor implicación de los hombres", indican. "Pero prioritariamente corresponde al poder público ofrecer una cobertura y garantías de accesibilidad y universalidad en derechos y en servicios", añaden.

Los sindicatos mayoritarios consideran asimismo, por otro lado, que deben mejorarse y agilizarse, de forma inmediata, los mecanismos de acceso a la situación administrativa regular de las personas extranjeras que ya están trabajando en España para evitar su subexplotación y discriminación laboral.