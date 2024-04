Noche de estufas y riego antiheladas para salvar los frutales de Calatayud

Los fruticultores de la comarca Comunidad de Calatayud, una de las zonas productoras de fruta de hueso más importantes de Aragón, han pasado la noche en vela. Aunque los últimos días rondaban las heladas, ha sido la noche del martes y la madrugada de este miércoles, cuando los productores, especialmente en el valle del Perejiles y en el de Manubles, se han visto obligados a poner en marcha sus torres antiheladas, a encender las estufas y candelas de parafina y a aplicar riegos por aspersión a los frutales para mantener así en las partes más sensibles de la planta una mezcla de agua y hielo, a unos cero grados, que evita que se alcance el umbral crítico de temperatura de la planta.

"Ha sido una noche muy complicada, no hemos podido dormir", ha explicado este miércoles Alberto Cebrián, agricultor de la comarca de Calatayud y responsable del área de seguros de UAGA, que ha detallado que aunque todavía es pronto para evaluar el daño, "hay zonas en las que la cosecha será cero".

Casi terminando el mes de abril, durante la noche del martes el termómetro se ha desplomado en esta comarca hasta los 2,6 grados bajo cero y en momento puntuales ha caído hasta los 3,7 grados bajo cero. "Llevábamos varios noches temiendo que rondaran las heladas y ya han llegado", ha señalado Cebrián.

Pero si las heladas inquietaban a los agricultores, lo que preocupaba es que éstas afectaran a aquellas explotaciones que este año no cuentan con seguro agrario. Y no lo tienen, ha denunciado el representante de UAGA, porque "Agroseguro, en connivencia con el Ministerio, no ha permitido contratar la póliza a aquellos agricultores con alta siniestralidad".

"Los fruticultores de las zonas donde la meteorología está causando más daños por heladas y tormentas con pedrisco tenemos la percepción de que la entidad aseguradora nos está abandonando injustamente, que a través de las condiciones ofertadas nos expulsa del sistema, para quedarse con las explotaciones que no declaran daños", ha recordado Cebrián, que ha lamentado que esta situación ya la temían los agricultores de la comarca.

"A ver ahora qué hacemos", ha señalado Cebrián, que ha destacado que puede que los daños no supongan un gran porcentaje en el total de la producción, "pero al que le ha tocado se le llevado la cosecha por delante y no tiene indemnización".

Precariedad para las explotaciones

Muy crítico, el responsable del sector frutícola de UAGA, Óscar Moret, ha insistido en que la organización agraria ya había advertido de la complicada situación que iba a provocar los cambios de Agroseguro en las coberturas de los frutales.

"Lo que va a provocar esta helada en determinadas explotaciones de Calatayud va a ser precariedad", ha advertido Moret, que ha recordado que hay agricultores que, "como no le dejaban asegurar", han invertido tarde en sistemas antihelada para salvar la cosecha, "Pero no lo ha conseguido", ha lamentado. Con esta situación, ha señalado el representante sindical, "el Gobierno de Aragón y Agroseguro tendrá que plantearse si este es el modelo de seguro agrario que queremos en este país".