José Coronel de Palma: "Tenemos mentalidad de propietarios para los coches, pero está cambiando"

La inversión en vehículos e incluso inmuebles a través de fórmulas diferentes a la compra crece en Aragón. Las empresas españolas invirtieron 62 millones de euros en financiar operaciones de 'leasing' (arrendamiento financiero) en la comunidad el pasado mes de febrero. Se trata de un crecimiento del 35,7%. En el caso del 'renting' (arrendamiento operativo) se invirtieron 15,5 millones de euros, un 64,86% más con respecto al año anterior. En ambos casos el 77% de las operaciones se concentraron en Zaragoza, según los datos presentados este jueves en Zaragoza tras la 57 asamblea de la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

El presidente de la organización, José Coronel de Palma encabezó la cita que reunió a los representantes de las principales compañías del sector en el centro zaragozano dedicado a la movilidad, Mobility City.

En España, somos un país de propietarios a la hora de preferir comprar a alquilar vivienda, ¿nos pasa también con el coche?

En España tenemos mentalidad de propietarios también para los coches, pero esa mentalidad está cambiando. Hoy en día, de cada cuatro coches que se matriculan, uno se hace por 'renting', una penetración del 25% que era impensable hace 10 años. Estamos viendo que hay una revolución tecnológica, pero no sabemos a dónde va a llegar. La gente, ante la incertidumbre, prefiere pagar y dentro de tres años ya veremos cómo ha evolucionado el sector del automóvil. Luego, es un sector muy competitivo, las cuotas son muy competitivas, no son más caras a veces que otro producto financiero, yo diría que incluso son más baratas si tienes en cuenta todos los servicios que cubren.

¿Las cuotas pueden ser más baratas incluso que un préstamo al consumo?

Sí, aunque son dos cosas diferentes, están saliendo cuotas competitivas.

Al final el consumidor mira lo que tiene que pagar cada mes.

Está habiendo un cambio generacional en España. Antiguamente lo que queríamos era ser el propietario y obviamente, si eres el propietario vas a pagar más, que si lo vas a pagar por uso.

De momento, las matriculaciones de vehículos eléctricos siguen siendo muy bajas, ¿estamos preparados para el futuro eléctrico?

En mi opinión personal, hoy por hoy no estamos preparados. España tiene una peentración mucho más baja que otros países europeos en cuanto a la matriculación de vehículos eléctricos. También es cierto que tampoco tenemos las infraestucturas de otros países europeos que han apostado más. En Semana Santa se han podido ver colas de dos y tres horas para cargar los coches. El futuro va por ahí pero hace falta una inversión importante.

En la asociación se dice que el 'leasing' y el 'renting' son un termómetro de la actividad en las empresas. ¿Cómo se encuentran en Aragón y España?

El 'leasing' y el 'renting' es un termómetro de la actividad industrial y hoy (este jueves) hemos estado con la consejera de Economía e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, que nos ha dado un dato muy positivo de Aragón, que ha crecido un 23% en nuevas empresas. Enhorabuena a los aragoneses. En inversión de 'leasing' en Aragón en febrero hemos crecido un 25%. El crecimiento de empresas y el de 'leasing' está relacionado. El futuro que vemos para Aragón en 2024 es muy positivo.

¿Qué financian con esta fórmula las empresas aragonesas además de vehículos?

En el 'leasing' hay bienes mobiliarios e inmobiliarios. En Aragón hay muchos autónomos y nosotros hacemos naves, consultas de profesionales como dentistas o despachos de abogados. Con el 'renting' se alquilan también productos como tecnología, móviles, ordenadores... El 'renting' es un producto relativamente nuevo. La primera empresa de 'leasing' se creó en 1963, hace sesenta años, y el 'renting' lleva la mitad de tiempo en España.

El cambio en la movilidad puede ser un riesgo para su sector si las próximas generaciones optan por el coche compartido o el transporte público (patinetes, bicis, motos, autobús...).

Aunque piensen en otro tipo de transporte habrá que vender ese transporte. Si todo el mundo vamos en autobús se tendrá que duplicar la flota de autobuses. No lo veo como un peligro. Van a cambiar las fórmulas de movilidad y es algo que viene para quedarse. Yo me he comprado un híbrido por 'renting' por las zonas de bajas emisiones, para poder acceder a mi puesto de trabajo. Va a haber normativa en las capitales que va a cambiar y ante esa incertidumbre, mejor tener un 'renting'.

La asociación ha celebrado en el Mobility City situado en la Expo de Zaragoza su asamblea 57. Desde su fundación en 1978, ¿ha cambiado mucho el sector?

Ha cambiado todo. Cuando nació era solamente 'leasing' y se creó en 1960. Era un producto que se vio en Estados Unidos y se trajo para aquí. La asocación se creó después. Es un producto que ha ido cambiando, se le han dado ventajas fiscales, ahora está muy regulado, en el sentido en que todas las empresas que ofrecen 'leasing' tienen que ser bancos o establecimientos financieros cuando anteriormente eran sociedades de arrendamiento. Además, somos una parte importante de la economía española y se financia una parte importante del producto interior bruto (PIB) español.

¿Qué cuestiones se han tratado en la asamblea?

Sobre todo estamos trabajando sobre la innovación, movilidad, cómo va a cambiar en el futuro y qué productos tenemos que tener para estar adaptados a esas exigencias que nos va a pedir el mercado dentro de poco tiempo.

¿Preocupa el periodo actual de tipos de interés altos?

Cuando hay tipos altos se suele hacer menos inversión, pero en España hay que renovar casi todas las instalaciones, tanto en vehículos como en maquinaria. No se está viendo que se esté penalizando el producto 'leasing' por cuestión de tipo de interés porque las inversiones cuando hay que hacerlas hay que hacerlas. Lo que necesita el empresario es confianza, que haya una seguridad jurídica. Cuando tiene todo eso los tipos de interés son un factor, pero no tan imporante.

