El campo aragonés pide a Europa escuchar a los agricultores y no seguir asfixiándoles

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, de VOX ha aprovechado la inauguración del Foro sobre 'El Pacto Verde: impacto en la agricultura y la sociedad" para cargar contra la Agenda 20/30 y la normativa europa que "está asfixiando al campo".

"No podemos permitir que se siga asfixiando desde Europa a agricultores y ganaderos , ni que se impulse la disminución de las cosechas y de las hectáreas cultivables", ha manifestado ante los medios poco antes de abrir este foro de debate.

Un foro que ha contado con la participación de Rosa Charneca, directora general de Desarrollo Rural; Fernando Luna, presidente CEOE Huesca; César Trillo, presidente de Ferebro (Federación de Regantes y Usuarios de la Cuenca del Ebro); José Víctor Nogués, presidente de FACA (Federación Aragonesa de Cooperativas Agroalimentarias) ; María Torrente, ganadera de vacuno; José Luis Romeo, presidente de Agpme (Asociación General de Productores de Maíz de España) y que ha clausurado el consejero de Agricultura, Ángel Samper.

"Hay un fanatismo climático que está asfixiando al campo", ha subrayado. "No puede ser que la Agenda 20/30 de 20 o 30 ricos" se imponga con "lo nociva que resulta para el campo cuando debería consensuada por todos". Y ha advertido que de llevarse a cabo tal y como ha sido diseñada tanto la Agenda como el Pacto Verde suponen "la promoción de la hambruna y de la escasez de alimentos en Europa".

Nolasco entiende que desde Europa "fomentan la disminución de las cosechas y las hectáreas productivas" y lo que se genera "es carestía".

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón ha dicho también que "Marruecos no puede ser la nueva huerta de Europa, que nuestros productores tengan que reunir requisitos y los de Marrruecos los hagan llegar de forma más fácil y sin tantas restricciones" con el resultado, ha añadido, no solo de competencia desleal sino otros problemas como que "hace unas semanas llegaron melones y fresas contaminadas porque no hay controles fitosanitarios" y, sin embargo, "importar estos productos tiene mucha más facilidad económica que los nacionales".

"Desde el Gobierno de Aragón vamos a proteger el campo" y eso ha dicho, es "estar radicalmente en contra de la agenda 20/30 y el Pacto Verde, que ha hay que tirar abajo".

Preguntado por los periodistas sobre las políticas que piensan aplicar para garantizar la supervivencia de los agricultores en Aragón y mejorar sus condiciones, Nolasco le ha pasado el testigo al consejero Samper.

Unas políticas que ha seguido Samper sin concretar volviendo a escudarse en que "lleva años denunciando lo que iba a ocurrir", y que siempre ha sido partidario de "cuidar y mimar el agua, el suelo, la tierra y el aire" pero siempre que legislen "avalados por criterios científicos y no de carácter ideológico", pese a ser Vox negacionista del cambio climático.

Samper ha insistido en que como político su deber es "velar por el interés general" y que la Agenda 20/30 y el Pacto Verde "hacen la vida imposible a los agricultores y a los ganaderos" y además está provocando que la cesta de la compra se dispare y que en este momento haya muchas familias que van a comprar y no pueden comprar determinados productos, lo que es lamentable y vergonzoso".

"Los agricultores son la solución", no el problema

Son las personas, ha dicho Samper, en este caso los agricultores y ganaderos, los que "hay que preservar y no poner en cuestión ya que son la solución para el cuidado de la naturaleza, del agua y del aire".

En su declaraciones, ha mencionado el consejero aragonés de agricultura, que " detrás de todo esto está la sospecha de que hay grandes intereses y grandes empresas", cuyo nombre no ha mencionado y "que nos están engañando como a enanos" en relación a esas compañías que se presentan como verdes simplemente por comprar emisiones de dióxido de carbono.

"Son transacciones ecoilógicas", ha remachado, explicando que "la raíz del problema es el Pacto Verde" y que hasta ahora solo se han puesto "parches" pero no soluciones a las "limitaciones y prohibiciones derivadas de dicho Pacto", nocivas, a su juicio, para el sector.

Cesár Trillo, presidente de Ferebro, ha reconocido que la "excesiva presión medioambiental y el abandono del sector primario y de la producción de alimentos" se ha traducido en las tractoradas y el malestar del sector. "La Agenda 20/30 nos está complicando la vida y en estos momentos es mas caro el cumplimiento de todas las exigencias de Europa, nos va a costar más, que lo que cobramos de la PAC". Y ha avisado de que "hay mucha gente que se estaría planteando abandonar la PAC a cambio de seguir siendo agricultores como hemos hecho toda la vida".

Más regulación hídrica

Para Trillo, "si se quiere matener el mundo rural y el reto demográfico, porque todos no cabemos en Zaragoza", la UE debe entender que "el agricultor es el primer cuidador del medio ambiente" y "no legislar para todos café sino que nos dejen trabajar".

Se ha referido también el presidente de los regantes al problema de la sequía y las inundaciones. "Lo que no podemos estar los regantes de todo el territorio aragonés, año si y año también, sufriendo que se estén inundando los campos para luego verteremos más agua de la que necesitaremos al año que viene en el que no podremos regar". Y ha manifestado, en este sentido, que "necesitamos unas garantías para el establecimiento de inversiones en agroindustria y poder transformar los productos y lo primero que se necesita para eso es agua" por lo que ha propuesto "hacer regulacion y almacentamiento interanual aunque sea fuera del eje del Ebro para tener agua" y evitar los destrozos de las riadas y que se pierda mucho dinero.