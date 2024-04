Directivos de CATL y Stellantis trabajan ya en Figueruelas para impulsar la gigafactoría

Directivos de la multinacional china CATL se han reunido este martes en la planta de Stellantis en Figueruelas con representantes del fabricante de automóviles para celebrar una reunión de trabajo relacionada con la instalación de una gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos en Zaragoza. El encuentro, según ha podido saber este diario, forma parte de las negociaciones que mantienen ambas compañías de cara a la materialización del proyecto, que para salir adelante requiere del apoyo del Gobierno central en forma de ayudas públicas incluidas en el Perte del vehículo eléctrico y conectado (VEC). Desde Stellantis no se hicieron declaraciones.

Tal y como informó este diario el pasado domingo, Stellantis y CATL están negociando los detalles para configurar una 'joint venture' (empresa conjunta) en la que el grupo automovilístico aporta la capacidad productiva y CATL (Contemporary Amperex Technologics Co. Limited) su especialización en la fabricación de baterías para vehículos enchufables. No hay una decisión definitiva al respecto, admitió el pasado viernes el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante su primera visita a la planta de Figueruelas desde que asumió su cargo actual, pero el proyecto va muy avanzado. En todo caso, no podrá materializarse sin una elevada aportación de fondos públicos, como reseñó el propio Azcón, que recordó que proyectos similares de Volkswagen en Sagunto (Valencia) y de la firma china Envision en Navalmoral de la Mata (Cáceres) ya se han hecho con ayudas importantes para ponerse en marcha de 300 millones de euros o más.

Stellantis está optando a la adjudicación de fondos del Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) para contar con una fábrica de baterías para coches eléctricos en España, concretamente en Zaragoza. Para ello presentó su correspondiente solicitud -con el nombre de Antares- en la segunda convocatoria del Perte VEC, pero solo recibió 55,86 millones de euros, cantidad que no cumplía "las expectativas", según indicó la compañía, que había recogido en su solicitud un presupuesto financiable de 279,32 millones. La inversión total para una iniciativa de estas características supera los 2.000 millones de euros, según fuentes del sector.

El fabricante de automóviles está pendiente ahora de la tercera convocatoria del Perte VEC, que se prevé que salga en breve y que tendrá una dotación de 500 millones de euros, según ha anunciado ya el ministro Jordi Hereu, que ha expresado rotundamente su apoyo al sector al elevar la cifra en 200 millones (el Perte VEC III iba a contar con 300 millones). El titular de Industria ha asegurado públicamente que respaldará la instalación de la gigafactoría de Stellantis en Zaragoza, tal y como hiciera con anterioridad su antecesor, Héctor Gómez, que habló de apoyarla "en un 220%" en una visita a Zaragoza.

Stellantis y CATL anunciaron en noviembre del año pasado la firma de un memorando de entendimiento (MoU) para el desarrollo conjunto de "una hoja de ruta tecnológica de vanguardia y las oportunidades futuras de la cadena de valor de las baterías". En el documento rubricado por las dos compañías ya se hablaba de "la posibilidad de una inversión conjunta en forma de 'joint venture' con aportaciones equivalentes". No se hablaba en concreto de Zaragoza, pero sí del interés del fabricante de automóviles de "aprovechar las baterías de litio, hierro y fosfato (LFP) para impulsar la producción europea de vehículos eléctricos y respaldar sus ambiciosos objetivos de electrificación 'Dare Forward 2030'", referencia esta última al plan estratégico impulsado por el consejero delegado de la multinacional, Carlos Tavares, que proyecta la electrificación generalizada de todas sus factorías.

De salir adelante, la fábrica de baterías sería la cuarta con la que contará Stellantis en Europa. Las otras tres son impulsadas también a través de una 'joint venture', Automotive Cells Company (ACC), creada con Saft (TotalEnergies) en 2020 y a la que se sumó Mercedes-Benz en 2022. Una ya ha sido inaugurada, la ubicada en Billy-Berclau Dovrin (Francia), y dos están o en construcción o en fase de desarrollo, una en Kaiserslautern (Alemania) y otra en Térmoli (Italia). Todas han recibido importantes desembolsos de los Gobiernos para apoyar sus millonarias inversiones.

Para Stellantis es muy importante contar para un futuro próximo con fábricas de baterías, teniendo en cuenta que para 2035 en Europa solo podrán comercializarse vehículos 0 emisiones.