Azcón, en Stellantis: "Si las ayudas del Ministerio llegan, la gigafactoría se hará en Zaragoza"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha lanzado este viernes desde la planta de Stellantis en Figueruelas un mensaje al Ejecutivo central para que dé a esta compañía cuanto antes los apoyos que garanticen la instalación de la fábrica de baterías para vehículos eléctricos, tal y como ha hecho ya para proyectos similares en la Comunidad Valenciana (del grupo Volkswagen) y en Extremadura (de Envision).

"Si las ayudas del Ministerio llegan, la gigafactoria se hará en Zaragoza", ha asegurado en referencia a los apoyos solicitados por la multinacional para su iniciativa Antares, en el marco del Perte VEC del vehículo eléctrico y conectado que gestiona el departamento de Industria. Stellantis, ha incidido, fabrica el 40% de todos los vehículos que se ensamblan en España, de ahí que merezca una importante inyección económica de ese paquete de fondos europeos.

"Sé que la decisión no está tomada, pero no por Aragón", ha indicado Azcón, que ha recordado que su Gobierno ha apoyado a la fábrica con una ayuda de 10 millones de euros refrendada por las Cortes y que va destinada a la electrificación de la factoría. El presidente de la Comunidad ha reconocido que dos ministros de Industria se han manifestado públicamente a favor de respaldar la fábrica de baterías en Figueruelas y que incluso el anterior, Héctor Gómez, garantizó su implicación "al 220%". El actual, Jordi Hereu, ha dado muestras de seguir apoyando, pero eso es aún insuficiente. "Necesitamos que las decisiones se tomen ya, vamos tarde", ha recalcado Azcón. "Queremos justicia, no queremos ser más pero tampoco menos", ha dicho también refiriéndose a la adjudicación de fondos cercanos a los 300 millones a las gigafactorías de Volkswagen en Sagunto (Valencia) y del grupo chino Envision en Navalmoral de la Mata (Cáceres). El proyecto Antares ha recibido solo 55,86 millones, cantidad que "no cumple las expectativas" de Stellantis.

Azcón se ha reunido en la planta con su director general, José Luis Alonso; Ana Capistrós, gerente de Estrategia Industrial, y otros miembros de su equipo, que le han explicado la evolución de la factoría y su actividad actual. En su primera visita a la fábrica como presidente de Aragón estuvo acompañado de la vicepresidenta, Mar Vaquero, y la directora general de Promoción Industrial, Mar Pasños. Los representantes institucionales han tenido ocasión de saludar a los miembros del comité de empresa de la planta, encabezados por su presidente, Rubén Alonso.

José Luis Alonso no ha hecho referencia al proyecto de la fábrica de baterías en el discurso que ha pronunciado ante los dirigentes de la DGA, trabajadores de Stellantis de diferentes departamentos y periodistas, pero sí a la apuesta de la compañía en general y del equipo humano de la planta aragonesa en particular por acelerar la adaptación de sus procesos y de sus productos a la transformación de la movilidad. A partir de 2035, ha recordado, solo se podrán comercializar en Europa vehículos 0 emisiones, de ahí que todas las fábricas de coches asuman el reto de la electrificación con gran empeño. La "trepidante carrera hacia la descarbonización", ha dicho, les obliga a proveer al mercado soluciones sostenibles mientras se sigue trabajando por el futuro de Stellantis y de sus empleados. "Queremos liderar el modo con el que se mueve el mundo", ha añadido al referirse a un objetivo que materializarán optando a nuevas plataformas de fabricación que permitan hacerlo de forma más sostenible.

Tras el acto institucional, Jorge Azcón, José Luis Alonso y el resto de la comitiva han visitado otras instalaciones del complejo de Stellantis como la nave de Prensas y el taller de baterías, donde se ensamblan paquetes de componentes que se producen en la factoría aragonesa para el e-Corsa, el e-Peugeot 208 y las preseries del nuevo Lancia Ypsilon.

En la planta zaragozana se ensamblan en la actualidad el Opel Corsa en sus diferentes versiones, el Opel Crossland, el Citroën C 3 Aircross y el Peugeot 208 también en diferentes versiones. Está previsto que el Lancia Ypsilon se lance en serie a finales de este mes.