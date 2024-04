La DGA pide dar ya la ayuda a Stellantis ante los avances en la negociación para la gigafactoría

«Es necesario que se materialice y confirme lo antes posible la ayuda del Gobierno de España a Stellantis». Con estas palabras reaccionó ayer la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, a la información publicada por HERALDO de que la compañía automovilística y la multinacional china CATL negocian la instalación de la gigafactoría para producir baterías eléctricas en terrenos contiguos a la fábrica de Figueruelas.

«Defendemos la postura que ha mantenido siempre el Gobierno de Aragón y que refrendó el presidente Jorge Azcón el pasado viernes en la visita a la factoría zaragozana cuando urgió al Gobierno a concretar cuanto antes el apoyo total a este proyecto».

La también consejera de Economía del Gobierno de Aragón manifestó que «opinar más allá de lo que Stellantis comunique no ayuda», dijo, al proyecto de la gigafactoría en Figueruelas. Asimismo, se comprometió a «mantener plena confidencialidad» sin querer entrar a valorar las negociaciones que Stellantis tiene abiertas con CATL de las que reconoció «no tener información».

Tampoco Benito Tesier, presidente del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR), quiso manifestarse sobre unas conversaciones que dijo desconocer. Eso sí, valoró que Stellantis ya tenga una alianza con esta multinacional china del mismo modo, añadió, que lo están haciendo todos los constructores europeos de coches al firmar ‘joint ventures’ con corporaciones asiáticas más avanzadas en lo que a tecnología de baterías eléctricas se refiere.

«Estas alianzas son imprescindibles para llevar a cabo un proyecto de tal magnitud económica e industrial», indicó, en relación a esta gigafactoría cuya inversión podría superar los 2.000 millones de euros.

Tesier destacó que «una vez Carlos Tavares. CEO de Stellantis, ha confirmado oficialmente su interés en levantar la gigafactoría en Zaragoza, lo que queda pendiente es que el Gobierno de España apoye este proyecto con la contundencia de otros similares como el del Volkswagen en Sagunto». «Stellantis tiene que recibir el mismo trato al ser esta gigafactoría un proyecto país apoyado por el CAAR y todo el sector de la automoción», añadió.

Máxime cuando la producción de Stellantis suma el 30% de los vehículos que se hacen a nivel nacional, recordó Tesier. Un volumen de un millón de coches, los que produce Stellantis en España, le obliga, según Tesier, para «ser competitivo a ensamblar las baterías eléctricas cerca de donde produce los coches y en alianza con los fabricantes asiáticos que nos llevan una década en tecnología», afirmó.

«Sola la industria automovilística europea no puede y todo parece apuntar a que se globalizará y que en su tecnología y capital habrá participación asiática». subrayó.

Por otra parte, el máximo responsable del CAAR reconoció que el ministro de Industria ya ha manifestado su intención de dar el máximo apoyo a este proyecto y que la convocatoria del Perte 3 se ha retrasado precisamente por la «necesidad de ajustar las bases para que respondan a la necesidad de Stellantis de completar la electrificación de su planta y de implantar la gigafactoría».

Respecto a si ya se va tarde, Tesier confesó que «respecto al mercado, no ya que la curva de crecimiento de los coches eléctricos va lenta, si bien se espera un repunte para 2025 y es mejor que estemos preparados». En su opinión, «Stellantis Zaragoza dispone de espacio alrededor para construir la gigafactoría, cuenta con la gran potencia en ahorro energético que suponen las renovables que tiene instaladas, una posición logística inmejorable y disponibilidad de recurso hídrico».

En cuanto a si todavía podría tardar un año Stellantis en confirmar que hará realidad la gigafactoría, el presidente del CAAR no se atrevió a hacer vaticinios. Solo dijo que «hasta que no tenga la confirmación de todos los apoyos necesarios para esta inversión intensiva de capital no lo hará», de la misma manera que Volkswagen no lo hizo hasta que no tuvo todas las ayudas necesarias para la de Sagunto, añadió.

Los sindicatos piden que se completen las ayudas

José Juan Arcéiz, secretario general de UGT Aragón, remarcó que «lo que falta es que el Gobierno de España termine de dar las ayudas necesarias para que el proyecto de la gigafactoría vea la luz». Preguntado por las negociaciones entre Stellantis y CATL, señaló que «demuestran que la compañía internamente hace su trabajo porque la gestación de una fábrica de baterías no se hace de un día para otro y que con ayuda del Gobierno y remando todos los actores en la misma dirección se podrá conseguir».

Además, reconoció que de los proyectos de gigafactoría para Zaragoza que se han barajado hasta ahora como el de Tata o el de Volkswagen, «este es el más serio y con mayores posibilidades de salir adelante siempre que reciba el empujón definitivo de las ayudas».

Manuel Pina, líder de CC. OO. Aragón, valoró como «noticia doblemente positiva que Stellantis esté en negociaciones con CATL para construir la gigafactoría. Que lo hagan en terrenos contiguos a la fábrica refuerza su competividad y asegura su futuro».

No solo es el empleo que generará la planta de baterías, explicó, sino que por cada puesto que se cree, en proveedores auxiliares se crean entre 2 y 3. Por tanto, de hacerse realidad un proyecto que «parece estar bien atado supondría ganar dos veces», dijo y concluyó con que «solo hace falta que el Gobierno de España aporte las mismas condiciones económicas que para otros proyectos de este tipo, muy costosos. y parece ser que el Ministerio está dispuesto».