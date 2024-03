Autónomos: Detener la sangría y volver a los 100.000

Tras años en la cuerda floja por la pandemia, que se llevó por delante muchos de sus negocios, las dos principales organizaciones de autónomos UPTA y ATA, apoyados por la Administración, tratan de detener esta sangría. Aragón ha perdido 19.327 autónomos en los últimos 15 años y 657 solo de diciembre a enero de este 2024.

El objetivo, en el medio y largo plazo, es recuperar el terreno perdido y superar la barrera de los 100.000. "¡Ojalá pudiéramos brincar de esa cifra, pero costará tiempo. Ahora sopla un viento más favorable, pero tenemos un colectivo muy envejecido y no hemos sabido hacerlo atractivo para los jóvenes", apunta Jorge Serrano, presidente de ATA en Aragón. "Hay muy buenas intenciones por parte del Gobierno de Aragón pero todo eso tiene que materializarse: No pagar la cuota el primer año es una medida de gran ayuda", reconoce Serrano, que lleva de autónomo en el transporte 30 años y tiene cinco personas a su cargo. "Cuando se cierra un negocio es un drama. Y en el pequeño comercio sigue ocurriendo", critica. "La hostelería ha atravesado también momentos muy complicados aunque las últimas campañas hayan sido buenas y también industria y agricultura continúan perdiendo autónomos", constata.

"La pérdida se produce en todos los sectores", coincide Álvaro Bajén, secretario general de UPTA Aragón, pero sobre todo en comercio, dice, "las caídas son muy grandes". Y pone como ejemplo el reciente cierre del mercado de Hernán Cortés de Zaragoza con puestos que cierran y no vuelven a abrir.

"Hay que trabajar en buscar traspasos para ciertos negocios, los que tengan una rentabilidad, para evitar que se destruya tanto tejido productivo", indica, en referencia a un proyecto en el que están trabajando para detectar esos segmentos de autónomos sin relevo con el fin de buscarles una salida.

Financiación, fiscalidad y dificultades para contratar son los principales problemas a los que se enfrenta el autónomo que además de competir con las grandes empresas tienen que hacerlo con las plataformas tecnológicas. "Harían falta más microcréditos como los que impulsó en su día el Ayuntamiento de Zaragoza y que hicieron posible el traspaso de algunos negocios para que no se perdieran". Fontaneros, electricistas, profesionales especializados en rehabilitación de vivienda están desapareciendo, advierte Bajén, por falta de relevo en su actividad y habría que evitar eso con microcréditos, eso sí, "en los que la revisión del scoring bancario no gravase más al autónomo".

"El mayor problema de una persona cuando emprende es conseguir financiación" corrobora el presidente de ATA. "Hay que tener valor para atreverse. Da mucho vértigo", destaca. "El tesón y trabajar mucho suele dar resultado, pero aún con todo hay negocios que funcionan y otros no". Por eso, destaca, "se requiere una administración más amigable con el autónomo: se pierde una media de 14 días al año en trámites y eso se puede corregir", advierte, a la vez que reclama una "dignificación de la figura del autónomo" y mayor apoyo.

Sin embargo, y pese a la caída en autónomos que Aragón lleva más de una década soportando, en la Comunidad se sigue apostando por el emprendimiento. De acuerdo a los datos del Índice de actividad emprendedora (TEA), proporcionados por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Aragón se sitúa ya por encima de las cifras pre pandemia y tiene una ratio de emprendimiento rural (municipios de hasta 5.000 habitantes) por encima la media española. De acuerdo al último informe GEM, el emprendimiento es ligeramente superior al de España (7,2% frente al 7%).

Paula Garfella, CEO de Bioclonal, lidera uno de estos proyectos de emprendimiento. Tras trabajar en Londres y Barcelona, volvió hace unos años a Zaragoza y cogió las riendas de esta biotecnológica, con un laboratorio en el polígono Empresarium y que trabaja en generar anticuerpos para su uso en terapia humana. "Hay que esforzarse mucho, pero merece la pena. Animo a todo al que tenga una idea innovadora a que no se quede con las ganas", recomienda.

J. A. Santoro: "Lo más difícil es tomar la decisión de empezar una vez que tienes claro el plan de negocio"

José Antonio Santoro en su cafetería Dulce Tentación, en la calle de Escoriaza i Fabro de Zaragoza. F. Jiménez

La fecha del 21 de diciembre de 2023 la recordará siempre el venezolano José Antonio Santoro ya que fue cuando inauguró su cafetería ‘Dulce tentación’, con obrador propio, en el número 22 de la calle zaragozana de Escoriaza y Fabro. "Le di muchas vueltas y lo más difícil fue tomar la decisión de empezar".

Atrás, explica, quedaron horas de trámites y búsquedas de maquinaria y local. Finalmente se quedó con el que ocupó durante más de 20 años un restaurante mexicano, al que ha sometido a una reforma integral para colocarle una gran barra de madera, lámparas de diseño propio y lo más importante, una pastelería casera de la que pocas cafeterías, dice, pueden presumir.

Con ayuda de su familia y tras pedir un crédito bancario, Santoro, de 34 años, ha visto cumplido su sueño: "Proporcionar a las familias un espacio en el que socializar y compartir horas de conversación ante un dulce casero". Pensando ya en abrir una segunda cafetería para sacarle más partido al obrador, asegura que "falta le hace a esta ciudad contar con más gente que se atreva, aunque es difícil cuando más del 25% de la juventud vive dependiendo de sus padres". A su juicio, lo que hace falta sobre todo para convertirse en autónomo es «tener ganas, echarle valor» y querer contribuir en algo a evitar "ese día a día en Zaragoza con cada vez más carteles de ‘cerrado por jubilación’".

Ana Frac: "Apenas hay ayudas para jóvenes salvo para emprender en pueblos, pero quería hacerlo aquí"

Ana Frac, dueña de la peluquería canina Torrelobato en el barrio de Santa Isabel. Francisco Jiménez

Premio Revelación 2024 en los Galardones Artero de peluquería canina entregados en Madrid, esta joven zaragozana de 20 años no ha dudado, eso sí con el apoyo de sus padres y algún ahorro suyo, en dedicarse a lo que más le gusta: el cuidado y peinado de los perros.

Con un establecimiento que dirige, ayudada por su madre, en el número 66 de la calle de Gaspar Torrente del barrio de Santa Isabel, asegura que lo mejor de ser autónoma es "poder ponerte el horario", si bien la parte negativa es que cuando cierra "no hay ventas". Con un grado medio en agropecuaria en su haber y varios cursos de formación en peluquería canina, considera que "debería haber más ayudas para los jóvenes que decidan ponerse por su cuenta, pero que las pocas que hay son para emprender en algún pueblo» cuando ella, lo que quería, es "hacerlo en Zaragoza, donde hay más gente".

Ganadora de otro premio en Barcelona en noviembre de 2023 en el campeonato de España de peluquería canina, confiesa que sus padres están muy orgullosos de que se haya "atrevido a dar el paso". Aunque sabe que el esfuerzo es máximo y hay que trabajar muchas horas para sacar el negocio adelante, confiesa que "merece la pena si es lo que te gusta" y subraya que los premios recibidos son un buen espaldarazo a la hora de consolidar su propio negocio: Torrelobato Peluquería Canina.

Carlos Vidal: "En Zaragoza no pocas tiendas de juegos de rol. La intención es abrir la nuestra en abril"

Carlos Vidal y sus socias de TPK. Oliver Duch

TPK Hobby and Games es el nombre de la empresa dedicada a la comercialización de juegos de mesa, wargames, cartas, material de pintura y modelismo, que los jóvenes Carlos Vidal, traductor e intérprete; Ana Leyda, también con formación en idiomas (en el centro en la imagen); y Sandra Lázaro, con experiencia en comercio, acaban de constituir hace un mes y que tendrá su cara visible en una tienda que abrirán a final de abril en el número 49 de la calle de Juan José Lorente.

"Llevaba tiempo maquinándolo. Necesitaba un proyecto nuevo y me gustan los juegos de rol y fomentar la creatividad. Así que pensé por qué no". Son palabras de Vidal, que reconoce que "dar con el local adecuado ha sido muy complicado, junto con la burocracia al haber tenido que crear una sociedad limitada" con un cuarto socio, especializado en diseño gráfico, Francisco Javier Millán.

Ana Leyda se queja de que aunque familia y amigos les apoyan, "mucha gente al decirle que están emprendiendo, solo ve lo negativo". Claro, reconoce Sandra Lázaro, que "se necesita valor y te asalta siempre el pensamiento de qué pasa si no funciona, pero hay que intentarlo". Los tres reconocen que sin el asesoramiento de UPTA "no habrían sabido por donde empezar" y que "la confianza en el equipo" es clave. "Zaragoza es muy friki", concluye Leyda, convencida del proyecto. "No todo lo que abra van a ser Starbucks", ironiza.