Patricia B. Barroso: "Hoy es más difícil atraer el talento que retenerlo"

En Aragón, las empresas dicen que falta mano de obra cualificada y hablan de potenciar la FP. Es algo que se debería de trabajar desde la base, con la educación. Los ‘millenials’ y la Generación Z, con los que estamos trabajando ahora, tienen una mentalidad muy diferente sobre sus necesidades de empleabilidad. Se han potenciado las titulaciones universitarias, pero no en carreras técnicas. Desde la educación, y partiendo también de los padres, se debería de empezar a cambiar la mentalidad hacia otros conocimientos.

"Los jóvenes priman ahora el salario emocional sobre su desarrollo profesional"

¿Qué poso ha dejado el teletrabajo desde la pandemia? Se valora mucho, los trabajadores lo ponen como una de las prioridades. Pero la empresa tiene que transmitir que no se pierda la presencialidad, porque con el trabajo en remoto pierdes el tacto de las personas. En cualquier caso, hemos tenido que ser ágiles.

¿Hoy en día es más difícil atraer el talento o retenerlo?

Ahora mismo es más difícil atraerlo. Retenerlo es más fácil con las políticas en las que el trabajador está en el centro. Hay que cuidarlo, no solamente con dinero, que no es lo más importante, sino con políticas de retribución flexible y salarios emocionales, entre otros. Para atraerlo, las empresas tienen que ser cada vez más atractivas mediante una oferta no solo económica, sino de valor, de proyecto y cultura, con beneficios sociales... Nosotros damos a los empleados desde la cuota mensual de Netflix hasta dos días de vacaciones por tu cumpleaños.