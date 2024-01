"Zaragoza tiene un gran talento y es necesario retenerlo"

Su meta es conseguir que el mundo de la informática se conozca.Siento que yo no tuve la suficiente información para decantarme proactivamente hacia la informática y que es importante que se conozca la infinidad de posibilidades que tiene para construir el futuro. Lo más significativo es incidir en edades tempranas. Para ello he colaborado con la iniciativa 11defebrero.org y Fundación Telefónica dando talleres a niños.

"Estamos viviendo una revolución sin precedentes con la Inteligencia Artificial. Va a tener un impacto en la sociedad, la economía y la política y creo que es importante estar al día para que cada uno lo incluya en sus procesos, ya que hará más con menos"

¿Por eso organiza el Women Techmakers Zaragoza o forma parte de Mulleres Tech?Creo que es lo más bonito que he hecho en mi carrera y fue accidental. En una conferencia, en la que solo éramos el 14% de mujeres ponentes, sufrí numerosas interrupciones. Después de eso y un comentario destructivo de un asistente no quería dar charlas. Salí de esa experiencia gracias a un grupo de mujeres de Madrid. En Zaragoza hacía falta una comunidad para ayudarnos. Ahora somos más de 200 mujeres de Aragón.

Ha aparecido en el listado de Forbes, ha sido galardonada como una de las 25 personas de valor de Telefónica...Y ahora en el HERALDO. Me hace mucha ilusión. Me siento muy afortunada cuando tanto trabajo y esfuerzo se ve reconocido. También me siento querida por todas las felicitaciones. Estoy agradecida de aquellos que me han amplificado, especialmente mi marido que me apoya en las locuras.