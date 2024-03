Las zonas para alquilar oficina en Zaragoza que más se buscan

La vuelta a la oficina se produjo tras la pandemia de coronavirus de forma escalonada. A punto de cumplirse cuatro años el confinamiento que impulsó el teletrabajo, las tendencias en el mercado de espacios de trabajo vienen todavía marcadas por algunos de los cambios que supuso el periodo de confinamiento. El trabajo presencial se ha terminado imponiendo pero las empresas buscan menos metros y en emplazamientos concretos.

"2023 ha sido junto con 2021 el mejor ejercicio de los últimos seis años para el mercado de oficinas en Zaragoza", según el último balance de la consultora inmobiliaria CBRE. El año pasado la contratación de oficinas creció un 59 % con respecto a 2022, alcanzando más de 15.000 metros cuadrados. "Este dato evidencia la recuperación del mercado de oficinas en la ciudad y está por encima de las previsiones que realizó la compañía a finales del año, que apuntaban a un incremento del 45% frente al año anterior", han indicado en su resumen del ejercicio.

La firma reunió hace unos días a los principales propietarios de edificios de oficinas de Zaragoza para debatir sobre la evolución del mercado de oficinas y analizar las previsiones para este año.

Centro y nuevas zonas de oficinas

Desde la consultora vienen señalando que "el mercado de oficinas de la ciudad sigue marcado por una escasa disponibilidad de espacios". El centro de la ciudad ha sido uno de los lugares que tradicionalmente se buscan. Hay carteles de 'se alquila', pero no siempre cumplen con los requisitos que piden las empresas de buena ubicación e instalaciones modernas, "sobre todo en aquellos edificios de mayor calidad y con las mejores instalaciones", apuntan. En cartera tienen disponibilidad en los edificios considerados 'prime' de Zaragoza, pero esta rondaría solo 5% de media tanto en el World Trade Center de Zaragoza ( WTCZ) en el barrio del Actur y Torre Aragonia en el entorno de La Romareda.

La firma engloba estos espacios en lo que considera la "Nueva Área de Negocios", donde se habría concentrado en 2023 el mayor número de operaciones, también por volumen, ya que han acaparado "el 44% de la superficie total transaccionada en Zaragoza".

Por el lado de la demanda, la que denomina la consultora como 'Área Central Secundaria' ha sido la más activa, registrando un 40% de la demanda total de la ciudad, seguido del Área Central de Negocios, con el 23%. No obstante, "esta elevada demanda no se ha traducido en tantas operaciones cerradas al no casar expectativas de rentas", han reconocido desde la firma.

En este sentido, desde la compañía explican que en 2023 las rentas han mantenido una "senda alcista" con respecto a años anteriores, "impulsadas por las rentas 'prime' de los edificios de mayor calidad de la ciudad". Además, "esta tendencia está empezando a trasladarse al resto de edificios ante la falta de disponibilidad en activos que cumplen con los estándares que demandan los ocupantes de calidad, tecnología, flexibilidad y ESG", señala el informe. Tendencia que CBRE observa también a nivel nacional.

Lola Hernández, del departamento de oficinas en Zaragoza de CBRE, hace el siguiente balance del mercado: "La evolución del mercado de oficinas está marcada por la falta de disponibilidad en los edificios de mayor calidad y el incremento de rentas. Esto supone una oportunidad al desarrollo de nuevos proyectos de oficinas y reposicionamiento de edificios que no sólo deben poner el foco en la construcción y en la sostenibilidad sino en implantar espacios que mejoren la experiencia de los usuarios del edificio".

Trabajo presencial y el viernes a distancia

Entre las tendencias en el mercado, desde la consultora aseguran que las empresas están "priorizando aspectos como la socialización, bienestar, colaboración y productividad". Se buscan oficinas "para atraer y retener el talento" y se asiste a la "consolidación del trabajo híbrido", con parte de la jornada en casa. Se piden "entornos mucho más interactivos, innovadores y de mayor calidad".

Se habla incluso del concepto "hotelización". De esta forma, consiguen hacerse hueco inmuebles no solo por encontrarse en el centro. "Los mejores edificios de oficinas no solo son aquellos que mejor ubicación y mejores instalaciones tienen sino que además tienen una mejor gestión poniendo al usuario en el centro”, detalla Miguel Ángel Gómez Rando, director en Zaragoza de CBRE.

Los españoles van de media casi tres días a la semana a la oficina, frente a los 1,8 días a nivel europeo, según la media del informe de tendencias de CBRE. De forma general, la ocupación se mantiene estable entre lunes y jueves, mientras que la presencialidad cae casi un 70% los viernes. Se trata de un estudio a nivel nacional, que refleja una radiografía difícil de trasladar totalmente a una comunidad como la de Aragón con mayoría de pymes y micropymes del sector servicios e industrial.

Cuanto mayor es la empresa más peso tiene el teletrabajo. Las compañías de menos de 2.000 empleados son las que presentan mayor asistencia (3,4 días de media a la semana en la oficina). Por sectores, el trabajo sigue siendo más presencial en el sector público e infraestructuras frente a las telecomunicaciones, con solo 1,6 días de media en la oficina.

El recorte de espacio por empleado continúa tras la pandemia con tendencias como el 'hotdesking', o sillas calientes, donde los empleados no tiene un situi fijo para crear un espacio más flexible. Se apuesta por zonas de encuentro informales y salas polivalentes. La consultora explica que se incorporan a esta tendencia de los espacios de trabajo flexibles sectores como el financiero, "que hasta ahora eran ajenos".

