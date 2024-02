Encontrar empleo con 60 años... en Alemania: "Yo era el más mayor. Es duro, pero hay mucho trabajo"

En una sociedad donde parece instalarse cada vez más el edadismo, que hace que las personas mayores lo tengan más complicado para encontrar trabajo, llama la atención que no sea una barrera para alguien. Este es el caso de Juan Pedro Burgueño, periodista y guía de viajes, que decidió "emigrar" a Alemania a sus 60 años.

Su carrera profesional la ha desarrollado en el mundo de la información, pero reconoce que es "inquieto" por naturaleza, lo que le ha llevado a ser guía de viajes y a formarse en otras profesiones como la cocina. "Me metí en un curso de repostería porque era muy aficionado a la cocina y he trabajado en restauración", cuenta sobre la parte de su trayectoria que le terminó llevando a aceptar un empleo en una empresa de preparación de comidas en Alemania. "Me mandó una amiga un anuncio y me dije 'voy a cambiar'", recuerda sobre la decisión que tomó hace unos meses. La oferta de empleo era en Múnich y la gestionaba una empresa de trabajo temporal (ETT) a través del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) como colaboradora de la red europea Eures. "Eso me dio un poco de confianza", reconoce. Casado y con dos hijos ya mayores, este madrileño con corazón de aragonés por los años que ha trabajado en Zaragoza, hizo la maleta y se fue.

"No tenía ni idea de alemán"

En el listado de ofertas lanzadas fuera de Alemania para captar trabajadores se buscan desde puestos cualificados a no cualificados como al que presentó su solicitud Juan Pedro. "Tiene una gran demanda de trabajadores", afirma, de ahí la necesidad de importar mano de obra extranjera. Reconoce que "no tenía ni idea de alemán", por lo que no podía optar a empleos con mejores condiciones, pero sí que hablaba inglés.

Estuvo desde septiembre hasta este mes de febrero. En su día a día trabajaba en turnos de mañana o de tarde. "Me levantaba a las 3.00 y llegaba andando en 20 minutos a la parada del autobús para entrar a las 4.50 hasta las 13.50. Había otro turno de 14.00 a 22.00", señala.

El sueldo es siempre la parte más atractiva del empleo no cualificado fuera de España, además de que incluía alojamiento gratis en una casa compartida con otros trabajadores y los traslados cuando aterrizó. En su caso, la oferta señalaba que podía alcanzar los 2.500 euros, aunque en la práctica rondaba los 1.700 euros porque para llegar al máximo era necesario hacer horas extra. "No llegabas nunca aunque quisieras porque solo te llamaban a hacer horas si te necesitaban", explica. Trabajaba seis días a la semana y luego tenía tres de descanso, pero muchos de sus compañeros hubieran preferido trabajar más.

"Yo era el más mayor. Es duro, pero hay mucho trabajo", asegura. Su experiencia ha tenido luces y sombras, pero hace un balance positivo de su paso por el puesto de operario en una empresa de restauración que preparaba comidas para vuelos comerciales y salas VIP. Reconoce que hay compañeros que no resistían. "Alguno después del primer día decía que se iban a casa". El puesto exigía pasar todo el día de pie con un trabajo rutinario que debía ser llevado a cabo con rapidez. "La gente salía muerta de los pies y la espalda", relata sobre la parte más dura. Su trabajo incluía desde fregar platos, montar un buffet o llenar carritos de comida. "Podías estar de pie seleccionando cuchillos y tenedores durante nueve horas a toda velocidad. Como una cadena de montaje a lo bestia", recuerda. Él fue pasando a puestos mejores como el de camarero, al tener conocimientos de inglés.

Pese al salario elevado, este no permite vivir de forma independiente. Cuando se termina el periodo de prueba hace falta 'independizarse'. "Si sales a la calle te cuesta 750 euros una habitación. Eso hace que casi todo el mundo no progrese más allá de los cinco meses porque significa que vas a ganar menos que lo que estarías ganando viviendo en tu casa", reconoce.

Cotización a la Seguridad Social

Con todo, califica sus meses en Alemania de "experiencia recomendable". Desde el punto de vista laboral, "la cotización es muy buena, aunque en España no te vale salvo si la necesitas. No se une a la vida laboral automáticamente, pero si te falta la puedes ir a reclamar", explica. En lo personal, se lleva sobre todo la amistad con muchos de sus compañeros de trabajo, cada uno de una nacionalidad diferente. "Vas a conocer a gente muy valiente, que va con una mano delante y otra detrás, y detrás de cada uno hay una historia dura", cuenta sobre la experiencia internacional. En la cocina convivían personas de Perú, Ecuador, Filipinas, Marruecos o Sri Lanka, entre otros países. "Había mucho compañerismo, mucha solidaridad", asegura. Los que sabían manejarse en alemán o inglés ayudaban al resto cuando tenían que hacer trámites con la Administración.

"Hay muchos inmigrantes y no se dan cuenta de que son el motor de la economía", apunta sobre la necesidad de trabajadores extranjeros que tiene el país.

Su periplo laboral en el extranjero no termina aquí. Acostumbrado a viajar, sigue ojeando la lista de ofertas de empleo, pero ahora para encontrar algún trabajo en Irlanda, donde podrá también mejorar su inglés.

