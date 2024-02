Los agentes inmobiliarios de Zaragoza se reinventan: de los folletos al TikTok

Han pasado unos cuantos años desde que se dedicaran páginas enteras en los periódicos a anuncios de pisos a la venta. Estas fracciones de la historia de los diarios se han reducido ahora a publicaciones que no superan la mitad de una página y que publicitan una promoción de obra nueva. Sin embargo, el algoritmo de TikTok inunda miles de teléfonos de agentes que enseñan casas de lujo que buscan un nuevo dueño. Estos profesionales deben reinventarse día a día para intentar marcar la diferencia en el siempre complejo mundo de las redes sociales.

La primera toma de contacto de los expertos ha cambiado. Casi ningún agente va dejando folletos por los buzones con la cartera de pisos que tiene a la venta (aunque aún quedan algunos). La primera impresión ahora se produce a través de un 'scroll' en Instagram cuando, entre fotos vacacionales o de comida, aparece una publicidad de, generalmente, un hombre encamisado que te enseña un piso coqueto. O, al menos, así se ha normalizado en Estados Unidos, con americanos que enseñan mansiones o pisos enormes en rascacielos, y una circunstancia cada vez más real en España. En Zaragoza, las inmobiliarias se han adaptado a este nuevo mundo, aunque "no tiene mucho retorno".

Marta Rosales, directora de Marketing de Landa Propiedades, distingue entre dos tipos de publicidades: la que se hace como marca y la que se le hace a los inmuebles. "La de las viviendas ha cambiado en el sentido de la visibilidad en redes sociales. Es mucho más accesible. No obstante, no tiene mucho retorno", reconoce Rosales. En todo caso, va más sobre hacer "marca personal" por parte de los agentes o de la inmobiliaria en sí.

En lo que a vender se refiere, los portales (Idealista, Fotocasa...) "siguen siendo los reyes", con permiso del boca a boca, que sigue siendo necesario a día de hoy para multitud de negocios. "No obstante, los videos siguen teniendo mucha importancia para estar ahí 24/7. Ahora mismo, es lo que más valoran los compradores, porque tienen ese acceso tan visual a cualquier hora del día", dice Marta Rosales. De hecho, las agencias ya tenían herramientas potentes para, a partir de las fotografías del inmueble, diseñar un tour virtual y poder echar un vistazo a la vivienda por dentro sin necesidad de visitarla realmente. De hecho, incluso una vez vendida, hay clientes que recurren a esta utilidad a la hora de reformarla.

El 'home staging' también ha supuesto un avance a la hora de promocionar un inmueble a la venta. Esta técnica de marketing consiste en decorar una vivienda vacía para hacerla más atractiva para posibles compradores o inversores. "Hacemos una intermediación con los gremios para darle un lavado de cara a la casa y darles un aspecto más actual para que vean cómo puede quedar amueblada", indica la responsable de marketing de Landa. Del mismo modo, colaboran con empresas como Ikea para hacer proyectos de decoración en los hogares que comercializan, con un presupuesto estimado de lo que puede costar.

En la propia inmobiliaria hay agentes que hacen uso de Instagram o incluso TikTok para darse a conocer a sí mismos, su trabajo, y algunos inmuebles destacados que tienen en cartera. "Nosotros dejamos bastante libertad en tema redes sociales porque hay gente a la que le gusta exponerse y gente a la que no", detalla Rosales. Hay algunos, dice, a los que les encanta mostrarse al público y otros "que se esfuerzan" porque saben que "se valora mucho esta exposición". "Esto lleva mucho trabajo detrás que no se ve dentro de una empresa y es una forma de darlo a conocer", añade.

"Evidentemente, el que no está en redes no existe", reconoce Ángela Sebastián, de Inmobiliaria Las Torres. Es una buena herramienta para dar visibilidad, pero "la primera entrada que tiene la gente 'online' es a través de Google". "Allí miran las reseñas y si les da confianza se meten en redes para poner cara, aunque esto depende del perfil y la edad. Alguien más joven quizá se meta primero en Instagram, por ejemplo", comenta. Es una herramienta de captación, pero "no tiene tanto retorno para el trabajo que conlleva".

En su caso, una Community Manager (responsable de administrar una comunidad en línea) gestiona las cuentas de redes sociales. "Si no, no llegamos a todo. Ha aparecido también TikTok, que requiere de muchos vídeos. Tienes que ser muy original, pero lo peor es no estar", manifiesta Sebastián. Contabiliza en un 2% los clientes que han acudido a la agencia gracias a las redes sociales y han terminado comprando o alquilando un piso.

Lejos quedan aquellos tiempos en los que algunos agentes inmobiliarios estampaban una foto de su cara en furgonetas, coches y folletos para repartirlas por la ciudad en mano. Las redes sociales marcan el camino a seguir y los agentes inmobiliarios no quieren quedarse atrás.