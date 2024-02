Intensa jornada en FIMA con gran afluencia de visitantes y sin tractoradas

Un incesante ir y venir de visitantes auguraban desde primeras horas de la mañana que la segunda jornada de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola iba a recuperar es miércoles el pulso habitual de este certamen en el que se muestran la más avanzada tecnología dirigida al sector agropecuario.

Se ha notado en los accesos al recinto ferial y en el bullir de los nueve pabellones que acogen a lo largo y ancho de más de 100.000 metros cuadrados los 1.237 expositores que se han dado cita en esta feria que se celebra en Zaragoza hasta el próximo sábado. "Tenemos buenas expectativas en este certamen porque aunque sabemos de los problemas que tiene el sector, FIMA es siempre una gran feria", coincidían en señalar muchos de los responsable de las marcas participantes, que están aprovechando este encuentro de referencia para el sector para presentar "en exclusiva mundial" algunas de las tecnologías. Prueba de ello, y es solo un ejemplo, es el robot autónomo de pulverización para cultivos especiales desarrollado conjuntamente por la empresa valenciana Fede y Kubota, preparado para cumplir con las regulaciones de la UE y los objetivos del Pacto Verde.

Ha sido evidente en el interés de los visitantes por las nuevas tecnologías expuestas. Muchos de ellos agricultores y ganaderos procedentes de todos los rincones de España que, sin olvidar las muchas dificultades con las que se enfrenta ahora el sector, han decidido aparcar sus reivindicaciones por unas horas, bajarse del tractor, dejar las carreteras y disfrutar de las innovaciones del certamen que celebra este año su 60 aniversario.

Y se ha sentido también en el salón de actos y en las distintas salas en las que las empresas, entidades y organizaciones del sector organizan sus asambleas, jornadas técnicas, mesas redondas o reuniones. Ese ha sido el escenario en el que se realizado el 9º Foro Nacional de Desarrollo Rural, organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, desde el que se ha lanzado la necesidad de establecer y crear una red efectiva que integre investigación, generación de conocimiento y soluciones y su transferencia y adecuada aplicación a la producción agroalimentaria y agroindustrial. "Debe ser un trabajo ágil, útil y bidireccional, que implique a todos los agentes del sector y con el que se trasladen a la investigación las necesidades de la producción", ha señalado el decano del Colegio, Ángel Jiménez.

En este foro ha participado la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García, que ha insistido en que "la tecnología es imprescindible para la productividad" y ha abogado por impulsar desde las administraciones la necesaria digitalización del sector. Perfecta conocedora de las protestas agrarias y de las críticas que el sector lanza contra las políticas europeas, García ha aprovechado para romper una lanza a favor de la Política Agraria Común. "Si la PAC no estuviera tendríamos que inventarla porque es el 60% de la renta de los profesionales agrarios", ha dicho. Ha reconocido que hay que mejorarla, pero ha lanzado un aviso a navegantes. "Los discursos negacionistas no pueden entrar en nuestro sector, que es competitivo y fuerte y que entre todos tenemos que hacer mucho mejor".

Callada presencia de la protesta agraria

No ha habido retenciones, acaso algún momento de tráfico lento provocado por la gran afluencia de expositores y asistentes. Tampoco se han hecho visibles, tras el "pacto de no agresión" alcanzado por Feria de Zaragoza y los representantes de las organizaciones agrarias, las protestas agrarias con las que estos días el campo está mostrando su "hartazgo” en las carreteras y que sí consiguieron destacado protagonismo en la jornada inaugural.

Pero el apoyo al sector agrario sigue estando patente en FIMA. Se comprueba en el recorrido por sus numerosos expositores, muchos de los cuales han decidido mostrar su cercanía con las reivindicaciones del sector, bien mostrando el lazo verde con el que se identifica la revuelta del campo, bien con carteles con mensajes como ‘Sin agricultura no hay futuro. El sector de la maquinaria agrícola en apoyo a nuestros agricultores y ganaderos”.

Y aunque ha sido un hecho puntual y aislado, la segunda jornada del certamen ha sido testigo de un desafortunado incidente protagonizado por un representante de UPA en Aragón y un miembro de la plataforma 6F, muy crítica con las organizaciones agrarias, que ataviado con un chaleco amarillo y oculto tras una careta con la cara del ministro de Agricultura, Luis Planas, ha repartido dinero falso en los expositores de UAGA y UPA, aunque no en Asaja y Araga que se encuentran contiguos, acusándolos de “cobrar paguitas”. Aunque los representantes de UAGA no han entrado en la provocación, el de UPA no ha podido contener el enfado y ha terminado encarándose con el miembro de la plataforma que está detrás de las protestas no autorizadas ni comunicadas.