Los atractivos de FIMA en Zaragoza: vehículos de 600.000 euros o máquinas que parecen naves espaciales

A FIMA no han acudido en esta edición los grandes fabricantes de tractores. No se ven New Holland, ni los emblemáticos John Deere, Case o Massey Ferguson, porque dichas marcas han decidido cambiar sus estrategias comerciales. Pero el visitante no se queda defraudado, ni mucho menos, con las innovaciones, tecnologías, herramientas, servicios y la larga lista de atractivos que presenta esta 43 edición de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, que se celebra en Zaragoza hasta el próximo sábado.

Un recorrido por los nueve pabellones donde exponen sus productos las 1.237 marcas que participan en el certamen da buena cuenta de que, a pesar de sus muchas dificultades y de los momentos complicados que vive el sector, la agricultura y la ganadería cuenta con avanzadas tecnologías que permiten una mejor calidad de vida a sus profesionales, pero también un ahorro de costes, un menor impacto en el medio ambiente y una optimización de los recursos más preciados, como el agua, así como la posibilidad de optimizar producciones o anticipar plagas antes de que estas se produzcan.

Hay máquinas que impresionan. Por sus dimensiones. Por lo que son capaces de hacer. Por la tecnología que incorporan. Y, también, por su precio, por la inversión que supone su adquisición. Es el caso de la potente máquina autopropulsada para la aplicación del purín que presenta la empresa vallisoletana Vervaet. Luce el cartel de ‘Vendida’ porque ya estaba adquirida por un cliente gallego, señala el representante de la compañía en España, Christian del Caño. Su precio ronda los 600.000 euros, un monto que se va incrementando a medida que se van añadiendo “extras”.

Es una máquina muy novedosa en el mercado español, aunque no el europeo, donde hace años que está implantada. A la envergadura de su cuba se suma un largo brazo que sirve para absorber el purín de allí donde esté depositado, ya sea una balsa u otro camión. Desde allí pasa a una cuba, donde se almacena, para su aplicación mediante el sistema que el agricultor haya decidido utilizar. "Este va inyectado en el suelo, por lo que se reduce todavía más su impacto medioambiental", ha explicado Del Caño. No solo su volumen llama la atención de esta máquina, que está equipada con GPS y cuenta además con un analizador de purín, porque "lo que se está aplicando al suelo es fertilizante", ha añadido.

Equipos expuestos en FIMA por Isagri. Heraldo.es

Hay también pequeñas herramientas que permiten llevar el campo en el bolsillo y aplicaciones con "sencillos programas" para utilizar la tecnología en el campo, "que es donde están los agricultores". La exponen numerosas empresas, entre ellas la valenciana Isagri, con un amplio mercado en la Comunidad aragonesa. En su expositor se puede admirar una estación meteorológica que utilizan sondas y que permiten medir el viento, la temperatura, las intensidad de las lluvias e incluso "la humedad de las hojas", señala su responsable de Marketing, María Franquesa, que insiste en que la utilización de estos datos permite incluso anticipar plagas, optimizar el uso del agua "en un momento tan crucial como el actual" porque esta tecnología indica "si en una zona te sobra o en otra te has quedado corto con el riego".

Hay máquinas que despiertan la curiosidad porque su apariencia parece más una sonda espacial preparada para aterrizar en Marte que una máquina para el sector agropecuario. Y las hay que lucen el cartel que las distingue como las mejores en innovación técnica. Es el caso del Jumbo 7540, nombre de la novedad técnica sobresaliente que se expone en el stand de Durán Maquinaria. Se trata de una máquina que une las características esenciales de la recogida del forraje, de manera limpia y con alta seguridad y del transporte.

Curioso equipo expuesto por la aragonesa Metaga, empresa ubicada en Binéfar (Huesca). Heraldo.es

Aragón también exhibe su músculo innovador. Lo hace a través de empresas como el grupo turolense Plumed, que integra a Agroxcontrol, una empresa dedicada a la tecnología para el sector agrario y Maquinaria Plumed, dedicada a la ventas de tractores y equipamiento para campo, distribuidora además de New Holland.

Hasta FIMA han llegado con una cuba fabricada en fibra de carbono (hasta ahora eran todas de metal), que además está separada por distintos departamentos, lo que hace posible distribuir purín y fitosanitarios. "La fibra de vidrio la hace más ligera y se clava menos en la tierra. Además puede trabajar en cangrejo haciendo que el peso disminuya y por lo tanto la presión en la tierra también", asegura Abel Fernández, director técnico de Agroxcontrol.

Expositor de Kuhn en FIMA. Heraldo.es

Destacadas son las propuestas que llegan de la mano de Kuhn, casi la única gran compañía que ha decidido participar en FIMA. El grupo de origen estadounidense, cuya filial ibérica se encuentra en Huesca, ciudad aragonesa a la que llegó en 2009 desde la capital española. Su expositor permite conocer 22 máquinas de las que sobresalen tres equipos. Uno de ellos es un hilerador central que permite airear también la parte central del suelo, con lo que queda "más esponjoso y uniforme", explica Mireia Darmont, representante del grupo en España.

Pero hay también en este expositor una de las pruebas de cómo la inteligencia artificial ayuda a las labores agrarias. Con ella está equipada una abonadora neumática aero, que cuenta con dos cámaras y un sotfware integrado en el isobus que detecta si se ha producido el bloqueo de una o más salidas del abono. "Es el primer sistema óptico de bloqueo en abonadoras neumáticas del mundo", explica Darmont.