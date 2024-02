Samper lleva las quejas del campo a Bruselas: "Lo que está pasando es grave y venimos a denunciarlo"

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, ha llevado este miércoles ante las instituciones comunitarias el malestar que vive el sector agrario aragonés y las reivindicaciones que le han hecho salir a las carreteras. Lo hace junto con los consejeros de Vox en los Gobiernos de Extremadura, Castilla y León y Comunidad Valenciana y con una apretada agenda que culminará con una reunión con el Comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea, Janusz Wojciechowski.

"Es muy grave lo que está pasando y venimos a denunciarlo ante la Comisión y el Parlamento europeo", ha señalado el consejero aragonés que ha insistido en que la crítica situación que está detrás detrás de las protestas del campo no solo afectan al agricultor y al ganadero sino que también "perjudica muy gravemente al territorio y al consumidor".

Declaraciones del consejero Samper en la sede de la Comisión Europea.

Con el foco señalando hacia la Unión Europea, Samper ha sido tajante al responsabilizar a las instituciones comunitarias del complicado momento que vive el sector, en especial la ganadería extensiva "la garante del medio ambiente que hace años está fuera de juego", pero también el resto de producciones agrícolas y ganaderas, sin olvidar a los consumidores más frágiles "que no pueden acceder a determinados alimentos". En su opinión, y así lo está transmitiendo en su viaje a Bruselas tanto en la Comisión como en el Parlamento europeo son "las nefastas políticas europeas" las que han provocado "que ocurriera lo inevitable, que la gente ha salido a la calle porque está harta de no poder vivir con tanta burocracia y con menos ingresos", ha señalado el consejero que ha enfatizado que "la vida del agricultor es insoportable y esto tiene que cambiar".

Desde la capital belga, Samper ha lanzado también un mensaje a “los manifestantes, a las organizaciones agrarias, a los partidos políticos”. Quiere el consejero aragonés de Vox que la crisis del sector "no es cosa de colores políticos", sino "un problema muy grave de la sociedad" cuya solución exige "estar todos juntos y unidos".

"Esto no va a cambiar por impulsos, porque haya manifestaciones en este momento, sino que tiene que haber una estrategia”, ha asegurado. Y a renglón seguido ha insistido en que las actuaciones no pasan por medidas concretas y aisladas como las anunciadas por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que ha avanzado que no se aplicará la reducción de fitosanitarios tal y como estaba prevista. “Ya no es lo que se vaya a aprobar sino que todo lo que viene de atrás se tiene que recomponer, porque es muy dañino”.

La apretada agenda en Bruselas del consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación le ha llevado primero a la sede de la oficina de Aragón en Bruselas, donde se ha entrevistado con su director Miguel Galante y su asesora, María Palacios. Allí ha conocido el trabajo de esta representación aragonesa en Europa.

Por la tarde se entrevistará con el comisario europea del ramo Janusz Wojciechowski, al que le expondrá "un decálogo de reivindicaciones entre las que se encuentran la reducción de trámites y controles administrativos, la aplicación de cláusulas espejo a las importaciones, la implantación d e una PAC que incluya a la ganadería y fomente la agricultura activa, el apoyo a los sectores más frágiles o el apoyo al relevo generacional en el campo", han explicado desde la consejería.

También se reunirá con representantes de las organizaciones agrarias Unión de Uniones, Asaja, COAG, y con cooperativas agroalimentarias de España, así como representantes del COPA-Cogeca y la organización europea ELO.