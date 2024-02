La Feria de Zaragoza acoge "una FIMA de transición tecnológica" bajo la sombra de las protestas agrarias

Acogerá a 1.237 marcas expositoras procedentes de 35 países de los cinco continentes, de las que 420 son extranjeras y 817 españolas (127 aragonesas). Ocupará 9 pabellones, esto es, más de 100.000 metros cuadrados en los que se exhibirán las más avanzadas máquinas, tecnologías, equipamientos y soluciones digitales para abordar la agricultura del futuro. Habrá además 64 misiones comerciales de 16 países y un amplio programa de jornadas, mesas redondas y actividades centradas esencialmente en la sostenibilidad, la digitalización y la innovación.

Son las cifras con las que se presenta la 43 edición de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) , que se celebra entre el 13 y el 17 de febrero en el recinto feria de la capital aragonesa. "Un ferión", como lo ha calificado el presidente de la institución, Manuel Teruel, que llega tras una pasada edición en 2022 marcada por la covid, tras un año 2023 golpeado por la sequía y una caída de las ventas en el mercado de maquinaria se presenta ahora en el escenario más conflictivo que vive el sector en décadas.

"Es una feria de transición tecnológica", no solo por la evidente crisis que vive la actividad primaria sino también las incertidumbres de los fabricantes de maquinaria agrícola, "que no quieren mostrar su estrategia hasta que se despeje si el futuro próximo apuesta por la combustión, por los vehículos eléctricos o por las máquinas híbridas", ha detallado Teruel, que ha justificado de esta forma la ausencia de reconocidas multinacionales en esta edición.

Como era inevitable, la presencia de los tractores en las carreteras -las movilizaciones están provocando este jueves numerosas afecciones en las vías aragonesas- ha centrado el inicio de la intervención de Teruel en la presentación de la ya próxima edición de FIMA, que este año celebra además su 60 aniversario. "Nuestra vocación es el servicio al agricultor, por lo que en estos días, siempre desde la legalidad y dejando claro la institución es apolítica, estamos tristes porque nuestros visitantes están en la calles", ha destacado su presidente, que se ha mostrado "sensible y cercano" a los profesionales que se están movilizando estos días porque "están reivindicado algo que es de justicia".

No parecía muy preocupado el presidente de Feria de Zaragoza por el impacto que la rebelión del campo pueda tener sobre la celebración de la "joya de la corona" del calendario ferial de Aragón. "Estoy convencido de que la rabia que llevan los que se manifiestan respetará un certamen que es del sector, y en el que tanto, la agricultura y la ganadera, la propia FIMA y también Zaragoza nos jugamos mucho", ha advertido.

Pero la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola está en el punto de mira de las protestas agrarias. Las organizaciones agrarias han incluido en el calendario de movilizaciones presentado hasta ahora la convocatoria de "una acción reivindicativa" el martes día 13 en el que rodearán FIMA coincidiendo con su inauguración. Una protesta para la que ambas partes ya han mantenido conversaciones que les han llevado "a un pacto que facilite a todos la vida", ha explicado Teruel.

Mucho más complicado será prever lo que puede suceder con "los que van por libre", ha reconocido el presidente de la Feria en referencia a las movilizaciones espontáneas lideradas por la plataforma 6F que se organizan por grupos de whatsapp y al margen de los sindicatos agrarios. "No tenemos, sin embargo, ninguna razón para pensar que haya efectos", ha asegurado Teruel, que de lo que está convencido es que las reivindicaciones del sector serán muy visibles en las instalaciones de la Feria durante la celebración de FIMA, ya sea con pancartas o con reuniones y encuentros, para los que la institución ferial pone sus instalaciones a disposición del sector "no para que haya algaradas", pero si intercambio de opiniones que puedan llevar a acuerdos y soluciones. "Pero espero que no haya incidencias", ha insistido.

Para evitarlas, no se ha dispuesto un dispositivo de seguridad especial, como ha asegurado el máximo responsable de la institución ferial, que ha recordado que no es la primera vez que la Feria tiene que hacer frente a situaciones complicadas, por lo que tiene suficiente experiencia y protocolos previos trabajados con la Delegación del Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantiza la seguridad y el acceso de expositores y visitantes a un certamen que siempre tiene una gran movilidad. En cualquier caso, todo el equipo de FIMA irá abordando cualquier afección en el momento en el que se produzca.

Mientras, FIMA sigue su curso, ultimando los detalles del montaje de expositores que ya están en la Feria de Zaragoza, ya que para evitar que los materiales y la maquinaria pudiera verse afectada por los cortes que las tractoradas están provocando en las carreteras, Feria de Zaragoza decidió adelantar la llegada de los materiales y propuso llevarlos a las instalaciones de la carretera de Madrid antes de las fechas habituales donde han permanecido en custodia.

Además de la exposición, FIMA será el marco de una extensa agenda comercial en la que participarán 40 importadores de 21 países, organizadas por Agragex, que se suman a las 64 misiones de compradores de 16 países programadas desde Feria de Zaragoza. Y todo ello se completara con un abanico de reuniones, jornadas técnicas, asambleas, reuniones y encuentros empresariales en los que se debatirán los desafíos del presente y los retos del futuro del sector.

"Los jóvenes tendrán un papel protagonista", ha explicado Teruel, que ha detallado que dispondrán de eventos e incluso "una fiesta a su medida", para "levantar su autoestima y reconocer su valía". FIMA tendrá también espacio para celebrar una fecha muy especial, su 60 aniversario. Lo hará con una gala en la se entregarán los premios a las innovaciones técnicas.

En la presentación de FIMA ha participado también el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero, que ha destacado la apuesta de la entidad por el certamen en particular y por todo el sector primario en general. Como prueba ha detallado que el 30% de sus oficinas están especializadas en la atención a los agricultores y ganaderos, que el 10% de los créditos concedidos por la entidad tiene como destino la actividad y que cuenta con 60.000 clientes de este sector, el 80% autónomos propietarios de pequeñas y medianas explotaciones.