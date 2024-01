¿Qué son las retenciones de la nómina y qué cambia en enero?

La nómina resume todos los conceptos por los que cobra una persona trabajadora, desde el salario base a los complementos, que dependerán de los pactados en su empresa y el sector en el que trabaje. Junto a las cantidades que suman hay otras que restan, como las aportaciones a la Seguridad Social y las retenciones.

Respecto a las retenciones, al inicio de cada año los departamentos de Recursos Humanos de las empresas recuerdan a las plantillas que deben comunicar si ha variado algún dato personal respecto al año anterior que pueda afectar a su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El dinero que se resta a la nómina para el pago de impuestos depende de las circunstancias personales de cada trabajador. No se detrae lo mismo de una persona soltera que de una con hijos, por ejemplo.

Actualización en enero

"Las retenciones no son más que un pago adelantado del impuesto de la renta", explica Igor Ipas, desde el área de Formación del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja. "El cálculo inicial de la retención consiste en realizar cada 1 de enero una previsión del importe que el trabajador va a percibir durante el año, teniendo en cuenta todas circunstancias personales y familiares, para aplicar la escala del impuesto y determinando así el porcentaje de retención que se aplicará durante el año en la nómina", detalla.

"En enero de cada año, los empleados de una empresa deben comunicar su situación personal y familiar con el objeto de calcular de forma correcta la retención que le corresponde sobre su nómina cada mes", indica el experto. Dicha comunicación se efectúa a través del modelo 145 de la Agencia Tributaria.

En dicho modelo se informa, por ejemplo, de sus circunstancias personales, si el conyugue percibe o no rentas, del número de descendientes y ascendientes, si se han tenido hijos el año anterior, si satisface pensión compensatoria al excónyuge, de las anualidades por alimentos a favor de los hijos y si tiene derecho a aplicar la deducción por compra de la vivienda habitual.

El experto recuerda la importancia de actulizar esta información cada ejercicio, ya que puede ahorrar impuestos. "Todas estas circunstancias permiten tributar menos en el IRPF, y por tanto influyen en el tipo de retención aplicable".

Además, Ipas añade que "si el trabajador no quisiera revelar dicha información a la empresa y no presenta el modelo 145, la empresa calculará su tipo de retención como si fuese soltero y sin cargas familiares ni de otro tipo (es decir, como si no tuviese derecho a ningún incentivo en el IRPF)".

Sin embargo, recuerda que si se cumplen algunos de los requisitos para pagar menos impuestos, "si el trabajador comunica dicha información, le permitirá obtener de la empresa un mayor neto en la nómina de cada mes".

Si se necesita pedir un incremento de la retención sobre las retribuciones "debe solicitarlo por escrito cinco días antes de terminar el mes anterior al cobro de la nómina", señala. Este nuevo tipo se aplicará hasta final de año mientras no renuncie por escrito o solicite un nuevo tipo superior. "Todo ello sin perjuicio de otras regularizaciones por cambios, por ejemplo, en las circunstancias personales y familiares que pueden determinar un tipo superior al solicitado", concluye.

