Grifols demanda a Gotham City tras las acusaciones que desataron un caos bursátil

Grifols da un paso más en su guerra contra Gotham City Research, la firma que el pasado 9 de enero desató un auténtico caos bursátil sobre la compañía tras publicar un informe en el que la acusaba de maquillar sus cuentas para ocultar deuda. En un comunicado remitido al supervisor de los mercados, Grifols anuncia que ha presentado una demanda ante el Tribunal de Distrito de EE UU del Distrito Sur de Nueva York contra Gotham y su fundador, Daniel Yu.

Según el documento, la compañía también ha demandado al fondo General Industrial Partners (GIP) a través del que Yu ejerce sus operaciones de compra y venta en los mercados, además de a Cyrus de Weck, principal accionista del fondo de inversión.

A todos ellos les exige el resarcimiento "por los daños financieros y de reputación causados a la compañía y a sus accionistas". En la demanda, Grifols alega que Gotham y el resto de implicados acumularon una posición bajista sobre el valor (gana cuando la acción cae) para después hacer circular el explosivo informe "con declaraciones falsas sobre la contabilidad, las finanzas y la integridad" de la empresa.

Por todo ello, Grifols solicita medidas cautelares, así como el resarcimiento económico para que los demandados se retracten ante una "conducta ilícita de la que son plenamente responsables".

El hecho de solicitar medidas cautelares indica que la compañía estaría intentando frenar la publicación de posibles nuevos documentos por parte de Gotham que, en otras ocasiones, también ha actuado así (publicando un segundo informe) para rebatir las defensas de las empresas que analiza.

Esta misma semana, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunció que ya ha recibido toda la información requerida a Grifols y que comenzará a analizarla, anticipando que "como ocurre en este tipo de procesos", el proceso puede ser "complejo" y demorarse un tiempo, por lo que el supervisor no puede determinar una fecha concreta para sus conclusión, sobre todo porque puede requerir que se recaben informaciones aclaratorias o complementarias a la compañía.

Del mismo modo, también ha comenzado a investigar la conducta de Gotham en cuanto al contenido de su informe, la forma en la que fue difundido y las operaciones de mercado conexas. "El objeto es determinar si dicha conducta es conforme con las normas europeas sobre abuso de mercado, en particular las que abordan la difusión de información engañosa", indican desde el supervisor. En todo caso, la CNMV insiste en que de momento no se han detectado operaciones sospechosas con las posiciones bajistas sobre Grifols. Operaciones que, por otro lado, son legales a no ser que se realicen bajo el paraguas de información privilegiada o falsa.