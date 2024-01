Seis años de protestas de jubilados en Zaragoza: "Las prestaciones mínimas tendrían que subir a 1.200 euros"

Los pensionistas quieren que la subida del salario mínimo (SMI) aprobada por el Gobierno este mes con el acuerdo de los sindicatos tenga su reflejo en las prestaciones más bajas del sistema. La Coordinadora Estatal para la defensa del sistema público de pensiones (Coespe) viene defendiendo que las pensiones mínimas lleguen a equipararse al salario mínimo, ahora elevado de los 1.080 a los 1.134 euros al mes.

Además, van un paso más allá. "Las pensiones mínimas tendrían que subir a 1.200 euros al mes", ha afirmado María José Pérez, una de las voces en Zaragoza de la plataforma formada por diversos colectivos sociales y beneficiaria de una prestación mínima, en la protesta semanal de 'Los lunes al cierzo' en la plaza del Pilar. Esta cuantía supone el 60% del salario medio y se fija como la deseable según la Carta Social Europea, a la que también apelan Gobierno y sindicatos en cuanto a la meta a la que avanzar. "Menos es bajar al umbral de la pobreza", ha alertado este lunes, tras la concentración que se celebra junto a la Fuente de Goya.

Pensión de 780 euros al mes

En su caso, su pensión se encuentra muy por debajo. "Yo trabajé en la empresa privada, pero también en el servicio doméstico, donde tuve unos años que no me cotizaron, me tuve que pagar yo la Seguridad Social para tener una pensión y me fui haciendo un mínimo", ha contado sobre su trayectoria laboral. "Este mes han sido 780 euros con la subida y todo", ha puesto como ejemplo de las cuantías tan bajas que perciben algunos pensionistas.

En peor situación ha reconocido que se encuentran las personas que dependen de una pensión de viudedad para vivir porque algunas son "de miseria", ha calificado, al quedarse alrededor de los 500 o 600 euros, "dependiendo de la cotización del esposo", dijo.

Casi seis años de 'Los lunes al cierzo'

María José ha sido la encargada de leer el manifiesto de este lunes, centrado en la subida de las pensiones, que la coordinadora ha considerado "insuficiente". La portavoz ha criticado que "la subida de las pensiones mínimas que anuncian este año no es real", no del 6,9%, al menos, y no para la mayoría de las prestaciones. Así, "para la mayoría de las mínimas se queda en un 5,5», ha asegurado, frente al 14% de las de viudedad con cargas familiares "que son un porcentaje muy pequeño".

El incremento del 6,9% ha llegado a las pensiones del seguro obligatorio de vejez (SOVI), pero la coordinadora niega que este haya sido el incremento para la mayoría.

Al resto de las pensiones, que son más del 80% de las mínimas del sistema, las de viudedad en todas las modalidades y aquellas que no tienen cargas familiares, se les aplicaría el 5,55%, según los cálculos de Coespe. Esta ha cargado contra la "rimbombante carta" que se está enviando desde el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz para comunicar la subida de las pensiones, que consideran llega "cargada de demagogia".

La coordinadora va a cumplir este año su sexto aniversario de protestas en Zaragoza, con mucho menos público que en sus inicios, pero con un grupo de fieles a los que ni el frío de estos días ha desmotivado. El listado de reivindicaciones de la plataforma todavía es largo después de todos estos años. Entre ellas incluyen que las pensiones sean un derecho constitucional; que la subida anual de las prestaciones se haga con un índice de precios al consumo (IPC) "acumulado" y no la media que se aplica ahora; que se lleve a cabo una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social; y que no se penalice la jubilación si se han superado los 40 años de cotización.

