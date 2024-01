Jugueterías aragonesas ante la campaña de Navidad: "La gente está más contenida"

Un 2023 similar al año pasado. Esa es la previsión del sector juguetero en España (tercer país productor de juguetes de la Unión Europea tras Alemania e Italia), que trabaja para lograr un crecimiento del 1%, tal y como explicaron desde la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) a finales de noviembre ante la campaña de Navidad.

En un contexto económico adverso, de encarecimiento del coste de la vida, el sector "amortigua" las subidas de precios para que los juguetes sigan llegando a los hogares. Y es que, como destacó la presidenta de la Asociación, Marta Salmón, la industria continúa haciendo un esfuerzo apreciable para minimizar ese impacto en el consumidor. "En este momento es importante asegurar un crecimiento, aunque sea muy ligero", resaltó la también directora general de la compañía zaragozana Cefa Toys.

Esas previsiones a nivel nacional se van cumpliendo en Aragón y las jugueterías hablan estos días de una contención de precios y un nivel de ventas parecido a 2022. "La facturación va a ser prácticamente igual. Claro que nos gustaría crecer y vender un poco más, pero este ha sido un año duro para el consumo doméstico y las familias. Para mí, mantenernos y facturar más o menos lo mismo es una buena noticia. Sobre todo, poder seguir abiertos porque para el comercio pequeño y local está siendo un logro poder mantenernos; hay muchos negocios que cierran y locales vacíos", apunta Loreto Rivarés, dueña de las dos tiendas de Eurekakids (especializada en juguetes educativos para niños de 0 a 12 años y diseños propios) en Zaragoza y Huesca.

Asimismo Pilar Zarazaga, de Guiro Juguetería (enfocada también a juguetes y juegos educativos y de madera) en Zaragoza, se muestra satisfecha de la marcha del negocio (que abrió en 2012) y de la campaña navideña. Cuenta con una clientela fiel y los artículos que comercializa tienen 'un efecto arrastre' en otras personas. "Sí que atraen a gente que está un poco saturada del juguete comercial. Tienen jugabilidad todo el año y nuestra política es la de mantener el precio, que tampoco es elevado. No hacemos descuentos ni ofertas de Black Friday. En la relación calidad-precio resultan más económicos", informa.

Una niña hace una construcción con el juego educativo Kapla, de madera natural y sostenible, que vende Guiro Juguetería. P. Z.

La horquilla de precios en Guiro Juguetería se mueve entre menos de 10 euros (juegos de cartas) a los 170-180.

Mientras, en Juguetes Abracadabra -en la Gran Vía de la capital aragonesa- la campaña de Navidad arrancó con más fuerza a partir del puente de la Inmaculada, a inicios de diciembre. "El año pasado fue igual y por el movimiento de ventas que hay creo que la facturación será parecida a la de 2022", observa Alicia Sanz, una de las dependientas del establecimiento. Eso sí, advierte de que los clientes en general intentan gastar menos. "La gente está más contenida. Si un niño pide tres juguetes los tendrá, pero a lo mejor en vez de invertir 80 euros intentarán gastar 50", afirma. En cuanto al desembolso medio por familia, lo sitúa entre 60-70 euros.

Alicia Sanz en la tienda Juguetes Abracadabra, el viernes en la Gran Vía en Zaragoza. Abracadabra

En Abracadabra tampoco han incrementado precios en estas fechas de cartas a los Reyes Magos y Papá Noel e incluso mantienen ofertas en muchos artículos. Y lo que sigue agotado desde hace 15 días son juguetes tan demandados como la muñeca Nancy Aitana, las pegatinas 3D o el Laboratorio De Bolígrafos, entre otros.

Con la misma política de contención, Loreto Rivarés apunta que sus clientes lo aprecian. "No fluctuamos precio; lo que te cuesta en octubre te cuesta en diciembre. Para nosotros, es importante porque si no, no eres competitivo. También formar parte de una cadena nos lo permite", dice la propietaria de las dos tiendas de Eurekakids, que también habla de ofertas y promociones especiales. "Se vende más en diciembre y la primera semana de enero, pero en la segunda semana de noviembre (con el Black Friday) hay gente muy organizada, que ya tiene claro lo que quiere y viene a comprar. Sobre todo son juguetes grandes, como cocinitas o casas de muñecas, y les damos facilidades para guardarlos en tienda", detalla.