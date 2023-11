"La subida de precios se nota en todo, hasta en los congelados y en la fruta, que es una locura"

Hacer la compra cuesta más caro cada mes, aunque la subida de precios se esté moderando. El Índice de Precios al Consumo (IPC) de octubre señala que la inflación solo subió un 2,5% en Aragón en octubre, la comunidad donde menos aumentó, con un punto menos por debajo de la media. Los consumidores preparan ya las segundas Navidades de precios altos por el incremento acumulado en más de un año. Algunos adelantan compras para tratar de 'congelar' las subidas de cara a la época de más gasto en alimentación.

La inflación se sitúa en niveles de principios de 2021 cuando comenzó una escalada que hizo que ese año cerrara con un alza del 7% y en 2022 llegara a picos del 11% en verano y el 5,7% en diciembre, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Se nota en todo, hasta en los congelados y en la fruta, que es una locura", cuenta Mari Luz Marcén, que salía este martes con el carro de la compra lleno, de en un céntrico supermercado de Zaragoza. Vive sola y tiene una nómina, por lo que confiesa que no ha tenido que cambiar mucho sus hábitos. "Tengo la suerte de que tengo trabajo", cuenta, aunque nota que comprando lo mismo gasta más. Esta última compra espera que le dure casi todo el mes.

"Ponen muchas ofertas, pero tienes que comprar dos, entonces, no tiene mucho sentido. Lo ideal sería que bajara lo que cuesta uno", cuenta sobre sus posibilidades de ahorrar.

En los últimos datos de la inflación, el aceite de oliva sigue siendo el producto que acumula más incrementos (73,5%) y también más indignación entre los consumidores.

A Enrique, un prejubilado, se le ha grabado el precio de una botella de aceite de un lineal de un hipermercado que encontró hace unas semanas. "Ver una botella de aceite de oliva a casi 15 euros como la vi el otro día me parece una barbaridad", recuerda. Había comprado una semana antes una oferta por la que pagando tres botellas salía a 7 euros cada una, en vez de a 12 que valían entonces. "¿Cómo se puede consentir que en unos meses o un año se haya duplicado el precio de un producto?", se pregunta. "Y, claro, sube el aceite y sube todo, los bares, los restaurantes...", añade su mujer.

"Me parece una tomadura de pelo", critica él. "No hacen más que subir los precios constantemente y al final como son productos básicos parece que te has acostumbrado, pero realmente me parece que o son las cadenas de distribución o los intermediarios los que se están aprovechando porque a los agricultores yo creo que les llega lo justo", cuenta. En casa solo son dos y no han cambiado muchos sus hábitos aunque perciben que "semana tras semana compras lo mismo y te gastas más".

Ana María Casillas,Javier Borao y Andrea Moreno salen de un supermercado del centro de Zaragoza. H. A.

Los compradores se fijan en los productos que adquieren con más frecuencia. "El atún está muy caro porque lleva aceite de oliva", comenta Ana María Casillas, joven que sale de comprar algo de comida con Andrea Moreno y Javier Borao, que trabajan cerca del supermercado. "Los cereales, que antes igual te costaban 1 euro y ahora 1,20 o 1,30 euros", pone como ejemplo Andrea. El epígrafe de cereales y derivados del IP ha aumentado un 8,3% en un año. "Cada semana va subiendo", añade Ana María sobre el encarecimiento que percibe de los alimentos en general.

"Yo sobre todo lo he notado cuando hago cenas con mis amigas, que siempre hacemos una compra común, en la que antes nos gastábamos una cantidad y ahora es casi el doble en muchas cosas", añade Andrea. "Intentábamos hacer comidas y cenas en casa para no gastar tanto y al final acabas gastándote casi lo mismo comprando en supermercado", explica. "Incluso las pizzas valen 4 ó 5 euros en un supermercado", cuenta Javier.

Los alimentos que más suben en octubre comparado con hace un año

Adela, una compradora jubilada se queja de que "los huevos han subido casi un 50%". Ahora le han costado 2,30 euros la docena y antes la podía encontrar por alrededor de 1 euro. "Compres lo que compres, barato no hay nada. Lo más barato eran los huevos. Ha subido todo, no sé qué vamos a comer", lamenta. Cobra una pensión mínima así que por mucha subida que se apruebe este año para las prestaciones públicas no supone mucho alivio. "Aunque suba, qué nos puede subir, 10 ó 20 euros, a ver qué haces con 20 euros", se pregunta, tal y como están los precios.

No solo los huevos se encuentran entre los productos que más suben. En octubre también lo hicieron las patatas (12%). Pilar, otra compradora, recuerda que cuando era joven se decía, cuando se pasaba por épocas de crisis, que por mucho que empeorara la situación "en todas las casas hay pan, huevos y patatas". Sin embargo, estos alimentos básicos y tradicionalmente asequibles se encuentran ahora entre los que más suben. "Ahora las patatas están disparadas y los huevos y el aceite", lamenta.

En su caso, ha comenzado a hacer 'acopio' para intentar comprar más barata la cena de Navidad. Sale del supermercado con tres cajas de langostinos congelados que estaban rebajados. "Hoy se acababa la oferta (por ayer) y salen a 5,99 euros la caja, si no se pagan a 7,99". "El año pasado la compré y me salió bien así que este año repito. Porque esté congelado no pierde propiedades", matiza, mientras se marcha con prisa porque lo que sí puede ocurrir es que se descongelen y no lleguen a Nochebuena.

