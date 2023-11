'Escape rooms' en Zaragoza: "Ahora ya vienen desde el abuelo hasta el niño"

Poder desconectar durante más de una hora pasando un buen rato (intentando solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo) con amigos u otros allegados es para Natalia Losilla -encargada de los tres locales de Coco Room en Zaragoza- el mayor atractivo que ofrecen las salas de escape o 'escape rooms'. "También es muy divertida la postpartida; cuando sales y comentas lo que has hecho, lo que se te ha ocurrido...", observa.

Coco Room es el primer 'escape room' que abrió en la capital aragonesa en 2016 de la mano de los socios Diego Marcos y Aldo Sorrosal. Empezaron con 'El enigma de Goya' y ahora ofertan 13 juegos (dirigidos a todos los públicos) en los locales de paseo de Echegaray, paseo de Rosales y calle de Cánovas. En Zaragoza cuentan con un equipo de 18 trabajadores y están presentes (como franquicia) en otras 10 ciudades. "Estamos muy satisfechos con la evolución. En diciembre vamos a tener nuevos juegos: uno de adultos que se llamará 'Grandes Winners', relacionado con una bodega de Cariñena; y otro de niños sobre piratas. O mejoramos los que tenemos o los ampliamos", comenta Losilla.

También Clue Hunter -en la calle de Predicadores- fue de los pioneros, tal y como recuerda su gerente, Beatriz Sobrevía. "Al principio fue un 'boom'; era algo muy novedoso y desconocido. Ahora la gran mayoría de la población sabe lo que es un 'escape room', aunque no haya ido a ninguno", observa.

En la ciudad no llegan a la veintena de empresas, según informan fuentes del sector. No son muchas si se compara con otras urbes españolas, pero las que están se mantienen. "Solo hay una que cerró en pandemia. Las demás hemos aguantado y, de hecho, han llegado compañías nuevas. En nuestro caso nos ha costado tres años remontar tras la covid; han sido muchas las ayudas a la hostelería y el turismo, pero ninguna a las demás actividades de ocio", se lamenta la responsable de Clue Hunter, con una plantilla de siete personas.

La encargada de Coco Room en Zaragoza destaca que es un sector que ha ido creciendo poco a poco. "Hay menos competencia que en otras ciudades y las que han estado desde el inicio continúan. Por ejemplo, en Valencia, Madrid o Bilbao han cerrado muchísimas en los últimos años", señala Natalia Losilla, quien habla de una experiencia de ocio arraigada. "Hoy por hoy es como ir al cine o hacer otra actividad", indica.

Por su parte, Cristina de Pedro, una de las socias de Hollywood Escape (en la calle de Santa Catalina), apunta que entre ellos no hay competencia. "No nos vemos como competidores, al revés. Nos vemos como gente que estamos compartiendo las mismas experiencias. Cuando hacen tu juego no lo van a volver a repetir y les recomiendas otras opciones. Y otros también te mandan grupos", explica. Ellos abrieron a finales de 2018 y cuentan con 8 juegos de temática relacionada con el cine. "Funcionamos bien, aunque costó un poco el arranque tras la pandemia", añade.

Los jóvenes de entre 25 a 35 años siguen siendo los que más demandan este tipo de ocio, pero en el sector ven cambios. El público infantil se ha ido sumado a las salas de escape y las empresas han tenido que ir adaptando sus juegos. "En nuestro caso, cuatro, a partir de los 10 años. Ahora sí que hacemos cumpleaños infantiles", dice la gerente de Clue Hunter. O en Hollywood Escape hay juegos en inglés dirigidos a escolares. "Es algo novedoso que les puede encajar como una actividad dentro del horario escolar. Nuestro público es sobre todo niños y familias, pero también recibimos colegios y empresas", detalla De Pedro.

Por su parte, la responsable de Coco Room alude a los valores que aportan los juegos de 'escape room'. "Fomentan el trabajo en equipo, la buena relación entre las personas... No es solo ocio, también se aprende", resalta. Y si su primer grupo de público (cuando abrieron en 2016) era gente a partir de los 30 años, ahora lo es de todas las edades. "Cada vez son más las familias que acuden; vienen desde el abuelo hasta el niño. Son grupos como muy bonitos. Luego están los grupos de amigos", detalla.

Dependiendo de la época del año, se dirigen a un grupo u otro. "Cuando hay vacaciones, a familias. Con colegio, para cumpleaños. En fin de semana, a grupos de amigos; y entre semana, a actividades de empresa. Hay juegos para 'team building. Digamos que el juego les sirve también para contratar. Ahí ves los roles de cada persona: cuál es la de mayor liderazgo, quién escucha, quién fomenta que todos aporten...", concluye.

