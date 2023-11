Juan Manuel Cendoya: "En Madrid se mira menos a Aragón de lo que se debería"

¿Qué significa recibir el premio Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio de Zaragoza, su ciudad natal?

Me ha hecho una ilusión enorme. Recibir un premio da un poco de pudor, pero aceptas por responsabilidad y por gratitud. Yo tengo un compromiso enorme con Zaragoza y Aragón. Además, no abundan los reconocimientos en el ámbito financiero y hay pocos premios a personas del mundo bancario, cuando los bancos hacen una labor enorme. En el Santander tenemos miles de empleados en toda España y creo que el premio va a todo el equipo. También, de alguna manera, es un homenaje a nuestros clientes, a los pequeños, a los grandes, a las grandes empresas.

Ahora puede decir que es profeta en su tierra, pese a su trayectoria profesional fuera.

Zaragoza siempre va a ser mi casa. Posiblemente hay más personas en Aragón que se merezcan el premio y es más fácil premiar a los que no viven aquí, pero yo me lo tomo con una ilusión enorme. Aparte, me gusta mucho la figura de Basilio Paraíso. Creo que fue un gran aragonés, que no lo tuvo fácil como empresario. Precisamente su primer taller de La Veneciana estuvo en la calle Costa, donde yo vivo. Y no fue solo un gran empresario, era un industrial comprometido con el Estado de derecho, con el regeneracionismo de España después de la pérdida del 98.

En su discurso al recibir el premio habló de Ibercaja y la importancia de contar con empresas sólidas en Aragón.

Es importantísimo para Zaragoza y Aragón que haya empresas que vertebren el territorio, que tengan su sede aquí. Porque el efecto sede es determinante. Es ahí donde se toman las decisiones estratégicas, donde se contratan los servicios de mayor valor añadido, los auditores, los consultores estratégicos, los bancos de inversión. Lo mismo pasa con HERALDO, un grupo que va creciendo y ya es de primera división a nivel nacional pero mantiene la sede en Zaragoza. También está el valor de marca de Aragón con empresas como Saica, que despierta admiración.

¿Cómo se ve Aragón desde Madrid?

Yo creo que a veces se mira menos Aragón de lo que se debería. También Aragón y Zaragoza deben tener ambición para dar a conocer sus fortalezas. A veces pecamos de demasiado prudentes. Yo destaco el ‘boom’ que se está viviendo con el aterrizaje de las grandes plataformas tecnológicas de Amazon y de Microsoft. Eso es muy relevante, porque estas plataformas no se van a cualquier sitio. Al final vienen tras un análisis muy pormenorizado de todos los requisitos de seguridad, telecomunicaciones, conectividad, localización geográfica, cultura empresarial, talento humano, etc. Y han elegido Zaragoza. Y los datos son el petróleo del siglo XXI. Y junto a los datos vienen también los proveedores de esos datos, la inteligencia artificial, la ciberseguridad...

Y hay más fortalezas.

Aquí hay estabilidad política, una sociedad muy cohesionada. Unos gobernantes que tradicionalmente han sido amables con las empresas y han tratado de crear un clima propicio para la actividad empresarial. Con el ‘boom’ de las energías renovables, el talento con una Universidad en Zaragoza de grandísima tradición y otra más. Podemos poner el foco en el ámbito digital y tecnológico y atraer talento de fuera. Esto no ocurre en todas ciudades y regiones del mundo.

¿Cómo consigue en el Banco Santander extender una cultura común en tantos países?

Estamos en países distintos, pero con algunas características comunes. Por ejemplo, no estamos haciendo banca ‘retail’ y comercial ni en Asia ni en África. Estamos en países de Europa y América, y ahí somos posiblemente el número uno en banca comercial. Son países en democracia, con Estado de derecho, seguridad jurídica y un sector privado fuerte. Tenemos una homogeneidad cultural enorme en Latinoamérica con Chile, Argentina, Brasil. Y también con Europa, porque somos parte de la Unión Europea. De alguna manera, hacemos de puente entre Europa y Europa. Y cuando tienes un modelo de negocio que es bueno, unos equipos muy comprometidos y líderes como Ana Botín, hay un sentido trascendental en lo que hacemos. Nuestra misión es contribuir al progreso económico y social de las personas y de las empresas y de las familias.

¿Ve a España en crecimiento? Estamos ya en una desaceleración económica.

La desaceleración es suave, va mejor de lo previsto, y la economía española está aguantando bien. La inflación se ha reducido de una manera más rápida, pero para hacerlo, y eso es muy negativo para las familias, las autoridades han tenido que subir los tipos y se ha enfriado la economía. Pero lo importante en la economía española son sus fundamentales, hay cosas muy positivas. Por ejemplo, estamos preparándonos para la transición energética y las exportaciones están creciendo.

¿Afectará a la economía la inestabilidad política con los discutidos pactos de investidura de Pedro Sánchez?

España representó un modelo muy admirado después del 78 y luego con un proyecto que potenció el crecimiento regional con el Estado de las autonomías. Hay una polarización política en el mundo y España no es inmune a lo que ocurre. El banco está en muchos países y cada uno es diferente. Nosotros apostamos por la estabilidad y el consenso, factores determinantes para el progreso.