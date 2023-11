Invertir en oro como valor refugio: así están los precios

El oro suele convertirse en un valor seguro o refugio cuando se producen turbulencias en los mercados de inversión. Sin embargo, ni los expertos se ponen de acuerdo en cómo saber qué reglas rigen para acertar con el mejor momento para comprar. En las últimas semanas se han producido cambios de precio por las tensiones geopolíticas como la guerra en Israel, lo que hace que las cotizaciones sigan en niveles altos, por encima de los 1.960 dólares la onza (1.830 euros).

"El oro no es un refugio per se para momentos de volatilidad de mercado; actúa como tal en caso de casos extremos ("eventos de cola" en estadística) cuando sí hay una afluencia de dinero hacia los metales preciosos pues son un depósito de valor y trasmiten la confianza que muchos activos no consiguen ofrecer en momentos de tensión", explica Guillermo Santos Aramburo, analista y socio de la firma iCapital.

En este sentido, "lo que está sucediendo en Israel ha sido un plus para el comportamiento favorable de la cotización de la onza de oro, que ya acumulaba desde final del pasado año una notable revalorización", reconoce.

Evolución del precio del oro

"Ha aumentado el precio por las tensiones de la guerra en Israel, principalmente, por el miedo a un contagio de la guerra", añade Ramón Martul, director ejecutivo de StoneX bullion Europe, plataforma especializada en la venta de metales preciosos con sede en Alemania. "En los últimos días ha empezado a bajar por dos factores, el dólar ha subido en cotización, lo que siempre influye en la bajada del precio del oro, a raíz de las primeras voces de la Fed (Reserva Federal) que dicen que empezarán a bajar los tipos de interés", añade.

En este contexto, este metal "ha superado máximos desde hace varios días, por temor a la situación en la que estamos inmersos geopolítica y cautela de la Reserva Federal (Fed)", añaden desde la firma. De ahí que se considere que en este momento es una "buena alternativa refugio". Así, Martul considera que "puede ser un momento adecuado para ampliar el portfolio o introducirse en este mercado". El directivo de la firma alemana asegura que "España es uno de nuestros mercados principales en Europa tanto para monedas como lingotes".

Además de ese metal, en la página se gestionan inversiones en plata, platino y paladio, entre otros.

En cualquier caso, el experto confiesa que resulta difícil predecir las fluctuaciones de la cotización. "Hay muchos factores y dependen del momento. A veces el mercado se encuentra muy influenciado por los sentimientos, la inflación, el cambio euro/dólar...", enumera. Pese a la volatilidad, considera que se trata de un producto "más conservador que un producto financiero".

En cuanto a las previsiones, desde iCapital esperan que continúe "la positiva evolución del precio del oro en 2023". Entre las razones, que "las tensiones geopolíticas no se minoran y el posible giro en la tendencia de tipos de interés a lo largo de 2024 lo haría más atractivo como inversión", asegura. Una de las reglas que suele cumplirse, aunque reconoce que no siempre, es que "tipos de interés a la baja acostumbran a ser favorables para el oro".

Más demanda, precios más altos

A ello se une que se espera que sea un metal buscado. "Además de su uso para algunos procesos industriales, la oferta /demanda es el otro factor relevante que mueve el precio del oro", explica Santos Aramburo. "Debemos destacar especialmente dos países como principales consumidores de oro: la India, que continúa una buena marcha económica lo que es positivo para las transacciones de oro y China, que espero supere de verdad la crisis de crecimiento en la que está sumida desde la pandemia y es donde el oro tiene también una presencia destacada en el consumo de las familias".

"El oro ofrece una rentabilidad a largo plazo muy interesante y es siempre aconsejable diversificar y dividir las inversiones, para, si en un momento determinado se necesita ese 'ahorro', que no haya que vender todo lo que se ha invertido", aconsejan desde StoneX Bullion.

