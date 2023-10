Los efectos económicos de la guerra en Israel: cómo afectará a la gasolina, la bolsa y el oro

El desastre humanitario que está suponiendo el ataque del grupo terrorista Hamás y la respuesta de Israel en la Franja de Gaza se ha dejado sentir en las bolsas. Estas tuvieron una primera reacción a la baja para después subir, pero auguran una mayor volatilidad en los próximos meses, más que la habitual en los mercados. De la duración del conflicto dependerá el coste en vidas humanas entre palestinos e israelíes y también sus consecuencias económicas para el resto del mundo.

"La escalada de tensiones ha llevado a un aumento de la aversión al riesgo a escala global, aunque contenido hasta ahora", explica Miguel López Ferrero, subdirector de negocio de Ibercaja Gestión. El analista considera que "la clave en adelante será si el conflicto se extiende a otros países, especialmente Irán, y mientras no existan mayores certezas sobre la evolución del mismo parece prudente que los inversores adopten un posicionamiento conservador, aunque el escenario central sea de un impacto limitado para los mercados financieros".

"La guerra entre Israel y Palestina declarada este fin de semana abre un nuevo foco de incertidumbre", reconoce Pilar Barcelona, directora regional de Renta 4 Banco. que ve aún prematuro hacer valoraciones y coincide en que el alcance dependerá "de la implicación de más países".

1. En las bolsas: caída y rebote los primeros días

Bolsa española. Eduardo Parra / EP

La semana comenzó con caídas, a las que siguió un rebote, que hace difícil saber cómo evolucionarán. "La primera reacción de los mercados estuvo marcada por bajadas contenidas en las principales bolsas", añade Barcelona desde Renta 4 Banco. Este martes la bolsa española terminó con un alza del 2%.

A corto plazo, desde iCapital se espera que vaya volviendo la calma. "Las bolsas deberían estabilizarse a los niveles actuales siempre que en la publicación de resultados corporativos que acaba de comenzar no se produzcan sorpresas negativas de relieve, sobre todo en las 'big tech americanas'", apunta Guillermo Santos Aramburo, analista financiero y socio de la citada firma, sobre la evolución de los gigantes tecnológicos.

"Si el conflicto armado en Oriente Próximo no se extiende y no se implican otros países como Irán, por este riesgo geopolítico que afecta especialmente al precio del crudo no deberíamos tener más malas noticias que afecten a los mercados financieros", coincide con los otros dos expertos.

Entre los riesgos que ve en el horizonte apunta a que se produjera "un salto inesperado de la inflación que mantenga los tipos altos más tiempo en sus distintos plazos" ya que "podría provocar caídas en las bolsas".

A Ibercaja Gestión le sorprende la "resiliencia de las bolsas" porque "apenas se registran ligeras caídas en los principales índices del mundo", indica López Ferrero. Sin embargo, aprecia diferencias por sectores con "subidas en energía a raíz del aumento del precio del petróleo, seguida de sectores defensivos como 'utilities', salud, alimentación y telecomunicaciones. La aerolíneas fueron las que más perdieron en un pimer momento con caídas del 2%. "El conflicto también producía un nuevo impulso en la cotización de las compañías de defensa al recordar al mercado que el panorama geopolítico de los próximos años requerirá un aumento del gasto militar", detalla.

2. Carburante: gasolina más cara si hay sanciones contra Irán

Surtidores en una gasolinera de Zaragoza. Toni Galán

En cuanto al barril de petróleo, el principal efecto ha sido el alza de precios ante el temor a que afectara al volumen que aportan al mercado los países productores de la zona. El enfrentamiento armado "impulsó de forma importante el precio del petróleo ante el miedo a nuevas sanciones que limiten la capacidad de producción de Irán o al riesgo de que Arabia Saudí tarde más de lo esperado en devolver producción al mercado", señala Pilar Barcelona. Este último país tiene previsto un recorte de su aportación, en un momento en el que el litro de gasolina se acerca a los 2 euros por litro en Europa.

Desde Ibercaja Gestión explican que aunque Israel y Palestina "no destacan como grandes productores de petróleo", el conflicto tiene "fuertes repercusiones en el mercado del crudo". Irán es el octavo productor mundial de petróleo y "juega un papel crucial por sus vínculos con Hamás", sobre todo, si se demuestran las acusaciones de Israel de que habría apoyado el ataque con recursos financieros y armamentísticos.

Santos Aramburo recalca que la cotización del petróleo "va a depender mucho de la evolución del conflicto armado y de la implicación de otros países". Así, si queda en enfrentamiento sin la intervención de terceros y la guerra tiene "un primer desenlace rápido", el experto cree que el precio del petróleo "debería mantenerse en el rango de 75 a 90 dólares el barril, que es favorable para los productores y facilita cierta estabilidad de precios a efectos inflacionistas a los países más dependientes del petróleo como España". El petróleo Brent, que se utiliza de referencia para fijar los precios en Europa, se situaba ayer en torno a los 88 dólares.

López Ferrero vislumbra un impacto mayor y precios más elevados por la experiencia de otros episodios de los últimos años. "La inestabilidad en la región ha tenido un marcado impacto en el crudo a corto plazo, así como en otras materias primas no energéticas". En el caso de que hubiera sanciones a Irán "o acciones beligerantes entre Israel e Irán, la reducción de las entregas de crudo de este último añadiría presión alcista sobre los precios", indica. Eso sumado a que considera "poco probable" que Arabia Saudí retire los recortes de producción anunciados para el resto del año le hacen esperar que el Brent llegue a rebasar los 100-110 dólares por barril.

3. Valores refugio: de las divisas al oro

Imagen de archivo de un lingote de oro. Pixabay

A la hora de buscar más seguridad, dentro de la inestabilidad, para los inversores, Santos Aramburo ha considerado que la divisa estadounidense, el dólar, "actúa de refugio en caso de riesgos geopolíticos inesperados". Ello unido a que la economía de Estados Unidos se encuentra en un momento de fortaleza que hace que el analista espere "una evolución del dólar positiva, al menos hasta que la Reserva Federal transmita al mercado su intención de empezar a bajar tipos de interés". Por contra, cree que al euro "va a costarle recuperar el camino perdido".

En este sentido, desde Renta 4 coinciden en que el dólar y también el oro "actúan como refugio". A la lista sumarían el bono americano y alemán a 10 años.

Ibercaja Gestión observó que en la última jornada se produjo una "apreciación de divisas refugio" como el dólar o el yen japonés.

A la recomendación de invertir en oro se suma iCapital, ya que explican que aunque solo actúa de refugio en los llamados "eventos de cola”, es decir, "situaciones muy extremas e inesperadas" ahora mismo, "aunque los sucesos de Oriente Próximo no supongan consecuencias negativas para la economía global, el entorno le favorece y el oro se aprecia".

Cuanto más se encarezca el petróleo, más entiende que ganará atractivo el oro. "La implicación de más países en el conflicto y una escalada de la violencia traerían sin duda un encarecimiento del precio del crudo con todos los riesgos que ello supone", expone como peor escenario, en el que "el oro será una de las mejores inversiones para tener".

Como valoración final, Pilar Barcelona cuenta con que "por el momento, se recupera lo perdido en las bolsas", haciendo referencia al cierre de los mercados el martes. "El petróleo se mantiene estable, pendiente de riesgos en la disrupción en la oferta", ha apuntado, sin atreverse a avanzar más en las previsiones. Lo que tiene claro es que con este nuevo elemento de inestabilidad "los mercados se mantendrán volátiles, pendientes del conflicto Israel-Hamás, con implicaciones en todos los activos".

