Presentada la demanda incidental contra el ERE de 62 despidos en Telnet

La «nulidad de las actuaciones» de la juez de lo Mercantil, que en el auto del pasado 22 de septiembre calificó de «procedente» el ERE extintivo en la empresa concursada Telnet Redes Inteligentes, es lo que pide el abogado Santiago Palazón en la demanda incidental interpuesta en representación de varios de los afectados por este despido colectivo.

Una nulidad que el letrado demanda por infracción en uno de los trámites –artículo 182 de la ley concursal– al «no considerar la juez, antes de dictar el auto y tras recibir el informe de la autoridad laboral, las alegaciones que podían formular las partes implicadas al no haber acuerdo en el ERE (a las que debió convocar a una comparecencia o a presentarlas por escrito). De no conseguir la nulidad, añadió Palazón, recurrirán a la sala de lo Civil de la Audiencia Provincial.

Asimismo, la demanda incidental interpuesta este martes, –una vez presentó CC. OO. el recurso de suplicación contra el ERE ante el TSJA– cuestiona el intento por parte de la concursada de «ahorrarse costes laborales (atrasos e indemnizaciones)» derivándolos al Fogasa.

Según el abogado, fue «una estrategia definida por Telnet, previamente a la solicitud de concurso» y buscada por la concursada para «desprenderse de los trabajadores mediante la segregación de la mercantil en varias unidades productivas y su enajenación a un precio irrisorio lesionando así los derechos de cobro y demás derechos de sus empleados». La demanda incide en que «hay sucesión de empresas» y que los empleados no afectados por el ERE en Telnet, que siguen trabajando en Telnet Fiber Optic, han tenido que aceptar ya un cambio de calendario para evitar les presenten un ERTE por falta de pedidos.