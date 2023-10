Un total de 353 aragoneses se han declarado en quiebra por no poder pagar sus deudas

Cuando una persona no puede hacer frente a sus deudas puede recurrir, al igual que un autónomo o empresa, a presentar en los tribunales un concurso de acreedores. En los últimos años, en los juzgados han ido multiplicándose los casos de particulares sobreendeudados que cumplían los requisitos legales, entre ellos la buena fe y carecer de bienes. Esta tendencia se ha mantenido hasta junio en Aragón y el resto de España.

En la comunidad aragonesa se han presentado 437 concursos de acreedores hasta junio, entre los de particulares (personas físicas) y empresas (personas jurídicas). De ellos, 239 se han solicitado en el primer trimestre (de enero a marzo) y 198 en el segundo (de abril a junio). El peso de los casos de sobreendeudamiento de particulares ha ido creciendo en estos últimos años hasta el punto de que ya representa el 80,7% de todos los procesos en marcha bajo el paraguas de la Ley Concursal.

Así, un total de 353 aragoneses han acudido a los juzgados de la comunidad hasta mitad de año, en busca de una salida ordenada a su situación financiera. De estos casos, 191 se han presentado en el primer trimestre y 162 en el segundo, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el último informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales.

Impulso de la segunda oportunidad

Los expertos tienen claro que la razón del incremento no es otra que la posibilidad de obtener el perdón de las deudas a través de la llamada exoneración del pasivo insatisfecho que se puede solicitar si se ha presentado un concurso de persona física. "El aumento obedece a que antes las personas físicas no se atrevían a presentar un concurso y no lo veían como una solución y a día de hoy, sí, con el mecanismo de la segunda oportunidad. Al ver que es una alternativa se han presentado más", explica Miguel Ángel Palazón, vicepresidente de la sección mercantil y concursal del Colegio de Abogados de Zaragoza.

Esta semana se reúnen en la capital aragonesa alrededor de 130 expertos en derecho concursal, entre jueces, abogados, economistas y auditores, en una nueva edición de las Jornadas Concursales organizadas por los colegios de dichos profesionales. El concurso de persona física será una de las cuestiones que se analicen en las dos jornadas de trabajo, este jueves 26 y viernes 27 de octubre, bajo el título de 'Reestructuración y concurso tras la reforma', en la sede del Colegio de Abogados.

En España, un total de 9.279 personas recurrieron a esta vía, el triple (217%) que el año anterior por las mismas fechas.

El aumento de este tipo de concursos es una de las diferencias respecto de la crisis económica anterior. En 2007 la quiebra de empresas se multiplicó, arrastradas por impagos y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Esto disparó el número de concursos de acreedores de personas jurídicas. En la actualidad, los problemas de endeudamiento que llegan a los tribunales se centran en los consumidores y pequeños autónomos, en algunos casos, arrastrando deudas incluso de la crisis anterior.

Menos concursos de empresas de los esperados

En Aragón, hasta junio se han presentado 71 concursos de empresas (40 en el primer trimestre y 31 en el segundo). En los primeros meses del año supuso incremento del 53%, pero en los siguientes un descenso del 11,4%.

Palazón reconoce que no se ha producido la "avalancha" de concursos de empresas que se auguraba tras la pandemia de covid, periodo en el que una moratoria del Gobierno central eximió a la empresas que iban mal de presentar concurso.

"Un concurso de acreedores es una obligación si estoy en una situación de insolvencia", ha explicado Palazón. El paréntesis de la moratoria terminó el 30 de junio de 2022 y "la realidad es que el volumen de concursos de empresas ha sido muy inferior a lo esperado", ha confesado. Sobre todo "ha habido bastante concurso exprés, en el que no tengo nada, que se abre y se cierra sin nombramiento administradores concursales", pone como ejemplo del perfil más repetido.

El año pasado el total de concursos llegó a 465, más que duplicando los 175 de 2021, año con la moratoria todavía en vigor.

El informe del CGPJ destaca que en toda España, el número de concursos presentados durante el segundo trimestre de este año experimentó "un importantísimo incremento interanual" con 12.006 concursos recibidos entre abril y junio pasados por los Juzgados de lo Mercantil, un 107,1 % más que los registrados en estos órganos judiciales y en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción en el mismo periodo de 2022. Respecto a los concursos de personas jurídicas, se presentaron 1.528, un 1,2% que en el mismo trimestre de 2022.

Las Jornadas concursales en Zaragoza

Los Colegios profesionales de Abogados de Zaragoza, Economistas de Aragón y la Agrupación Territorial 8ª del ICJCE, organizan las citadas Jornadas Concursales 2023, dirigidas a profesionales. En este encuentro, que se celebra con carácter anual, se analizarán este año los efectos en la práctica que ha supuesto la Ley 16/2022 de reforma del texto refundido de la Ley Concursal. Este introdujo el año pasado cambios importantes como la aparición de los planes de reestructuración o el reglamento todavía pendiente de los administradores concursales.

Las ponencias se celebran este jueves y viernes. La inauguración tendrá lugar a las 10.00 con las intervenciones de Antonio Morán, decano del Colegio Abogados de Zaragoza; Javier Nieto, decano del de Economistas Aragón y Lidia Sierra, presidenta del ICJC, Agrupación 8ª Aragón. Intervienen magistrados de Madrid, Valencia, Huesca y Zaragoza y expertos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Agencia Tributaria.

