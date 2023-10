Directivas de Megablock y Bioclonal reciben los Premios Arame a la Excelencia y a la Creatividad

Dar más visibilidad al trabajo de las mujeres es lo que pretenden los premios de la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias, directivas y profesionales (Arame) que cuenta con 200 socias y ha celebrado este jueves 26 de octubre la 24 edición de sus premios en el Patio de la Infanta de Ibercaja en Zaragoza. Recayeron en Sonia Villaverde, consejera delegada de Megablok, fundada en 1997 y especializada en distribución de taquillas o bancos de vestuarios en la categoría de Excelencia Empresarial; y Paula Garfella, CEO de Bioclonal, dedicada a la investigación biotecnológica, en la de Creatividad Innovadora.

Asimismo, las galardonadas en las categorías de trayectoria empresarial y emprendimiento en el medio rural han sido Maite Verde, doctora en Veterinaria y catedrática de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad de Zaragoza, con más de 30 años de experiencia como docente; y Marta Reinares por fundar hace ocho años una residencia en Campo Romanos y haber creado 22 puestos de trabajo, mayoritariamente femeninos.

Además, Arame, en su categoría de reconocimiento al fomento del liderazgo femenino ha distinguido el trabajo de Luis Aparicio, director general de Ditex2 y presidente de Fitca (Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón).

"Megablok es una empresa industrial. No contratamos a más mujeres no porque no queramos sino al no adecuarse a los perfiles productivos que buscamos. Sin embargo, tenemos más mujeres comerciales que hombres y son mayoría en oficinas. También la directora financiera y la de RR. HH. son mujeres", ha señalado Sonia Villaverde, ganadora del premio a la Excelencia, quien se ha mostrado convencida de que las mujeres ocuparán cada vez más puestos de responsablidad "no por imposición sino por transición natural".

"Lo primero hay que querer" estar arriba" y después "tener apoyo en la familia", ha dicho Mayte Verde. "En el gen de las mujeres está el cuidado de los hijos y los mayores. Es mas prioritario para nosotras que para los hombres y así ‘en el ya lo haremos’ se te pasa el tiempo sin subir los escalones. Falta ese impulso", ha lamentado. En su caso, pudo hacerlo gracias al apoyo de los suyos: "Leí la tesis cuando mi hijo pequeño tenía un mes e hice la estancia fuera estando embarazada de mi segundo hijo. SDe no tener el respaldo familiar habría sido imposible", ha relatado.

"En nuestro caso empezamos hace año y medio un proyecto de investigación. Somos ocho mujeres y nos dedicamos a mejorar las terapias en medicamentos biologicos", ha destacado Paula Garfella, otra de las premiadas. "Asociaciones como Arame permiten crear más referentes mujeres que se siguen necesitando" para que las jóvenes apuesten más porcarreras punteras".

"Si no fuera por los premios no nos reconocerían nada", ha asegurado Marta Rainares, quien lleva trabajando desde 2015 en un proyecto transversal de atención a mayores en Campo Romanos que da empleo a 22 personas. "Tenemos muchos servicios de ayuda a domicilio, centro de dia, servicio de transporte y rehabilitación. Lo hacemos todo", ha afirmado.

María López Palacín, presidenta de Arame, ha aplaudido el "esfuerzo y la generosidad que las mujeres empresarias están haciendo por dar visibilidad a sus proyectos". La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha elogiado el trabajo de Arame "por convertir a las mujeres en referentes y los valores que promulga y que encarnan a la perfección todas las premiadas".

El director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha destacado que "hoy es un día feliz" al sentirse "muy identificado" con la labor "de impulsar un territorio en el que todos y todas somos necesarios".