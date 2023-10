Este será el nuevo límite de Hacienda para presentar la Renta con dos pagadores

Cuando termine el año 2023, muchos contribuyentes en España comenzarán a hacer cuentas de su año laboral para saber si tendrán que hacer o no la declaración de la renta, según sus ingresos. Hay que recordar que aquellos trabajadores que no superen los 22.000 euros anuales de ingresos no están obligados a hacer la renta, según explica la Agencia Tributaria en su página web. No obstante, sí están obligados por ley a presentar el borrador del ejercicio los trabajadores que hayan sido empleados de dos o más empresas.

Sin embargo, hay que recordar que Hacienda marcaba en 14.000 euros el límite de ingresos exento para declarar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con dos o más pagadores. Lo que ha cambiado ahora es que una nueva ley ha introducido cambios de cara a la campaña de la Renta correspondiente al ejercicio económico de 2023.

Nuevo límite para la Renta de trabajadores con dos pagadores

La modificación de la Ley 21/2022, del 23 de diciembre, en los Presupuestos Generales del Estado, recoge el nuevo límite exento para trabajadores con dos pagadores: 15.000 euros. Por tanto, si los ingresos de un trabajador están por debajo de esta cifra, no tendrá que pagar IRPF ni a través de retenciones ni como resultado de la declaración.

Esto se traduce en que no es necesario declarar el IRPF si una persona con dos pagadores ha recibido menos de 15.000 euros al año en su año laboral. Eso sí, este supuesto será válido siempre y cuando se hayan percibido menos de 1.500 euros del segundo pagador. Si supera estos 1.500 euros, sí tendría que declarar el IRPF a Hacienda el trabajador con dos pagadores.

Segundo cobro de Hacienda en 2023

Muchos contribuyentes se preguntan cuándo llega el segundo cobro de Hacienda, todos aquellos cuyas declaraciones salieron a pagar. La fecha límite para el segundo pago a Hacienda, el 40% restante de la cantidad resultante de la declaración, este lunes 6 de noviembre de 2023.