Hacienda planea quitar el IVA a los autónomos que ganen menos de esta cantidad

El numeroso colectivo de trabajadores autónomos españoles tiene una luz al final del túnel por el que transitan desde la pandemia o, en algunos casos, desde siempre. El Ministerio de Hacienda estudia la eliminación de la obligatoriedad de declarar el IVA a los autónomos que no superen los 85.000 euros anuales de ingresos, que son buena parte de los pertenecientes a esta categoría laboral. La Directiva europea 2020/285, que entró en vigor el 18 de febrero de 2020, contempla este supuesto.

La citada directiva será de obligado cumplimiento en los países de la Unión Europea desde el 1 de enero de 2025, momento para el que faltan poco más de 15 meses. Según este texto, los autónomos pueden elegir entre el régimen general del IVA (el actual) o el régimen especial de franquicia del IVA, que eximiría a quienes optasen por él de la inclusión del IVA en sus facturas. La condición para acceder a este régimen es no haber superado en el año natural previo a la solicitud esos 85.000 euros de facturación, aunque se permite a los estados de la UE ampliar ese plazo a dos años.

Requisitos de los autónomos para que Hacienda elimine el IVA

La buena noticia tiene letra pequeña, y hay que leerla. Cuando el trabajador autónomo se acoja a la franquicia del IVA, no podrá superar en más de un 10% el volumen de negocio; si lo hiciera, la medida de exención dejará de aplicarse a partir de ese momento. No obstante, hay contempladas excepciones a esa regla. "Los Estados miembros -apunta la directiva europea- podrán establecer un límite máximo del 25% o autorizar al sujeto pasivo a seguir beneficiándose de la franquicia". Eso sí, cuando el autónomo sobrepasa los 100.000 euros de facturación en el país donde tiene la franquicia, se le quita, a no ser que el resto de ingresos proceda de la actividad en otros países de la UE.

Competencias estatales

Cada Estado de la UE tendrá la competencia para desactivar la franquicia a un autónomo en el territorio nacional si incumple la normativa, comunica su intención de dejar de acogerse a la franquicia o cesa su actividad. Cada trabajador tendrá un número de identificación individual. Los autónomos deberán informar a la Administración si se acogen a la franquicia de otro país.