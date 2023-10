Samper confía en que habrá un incremento "sustancial" en el presupuesto de Agricultura

Si hay una cuestión que ha ocupado y preocupado durante los últimos años al ahora consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, esa ha sido la dotación presupuestaria con la que disponía este departamento. Así que ahora que ocupa el despacho de la sede de San Pedro Nolasco, Samper asegura que está haciendo “todo posible” para conseguir ese incremento de las partidas que ha reivindicado durante diez años, cuando era secretario general de Asaja en Aragón.

“Si queremos poner en valor la alimentación hay que elevar la apuesta presupuestaria”, ha señalado este miércoles Ángel Samper, momentos antes de participar en la clausura de la Asamblea General de la organización agraria Araga. Y eso es lo que confía que suceda. De hecho el consejero, ha avanzado que espera que se cierren pronto las cifras generales de la Comunidad para poder trasladar la cuantificación de cada una de las áreas de su Departamento, “que se han diseñado con esos aumentos presupuestos”, que, ha destacado, todavía no puede cuantificar.

Samper se ha mostrado contundente al asegurar que habrá más disponibilidad económica para la Consejería de Agricultura. “Sí, ya puedo decir que va a haber más presupuesto y espero que sea notable”, ha dicho el consejero, aunque se ha mostrado cauto al avanzar el posible porcentaje de subida con el que se daría por satisfecho. “Mejorar sensiblemente las cifras ya es un avance, pero en este caso yo creo que no va a ser sensiblemente sino que espero que sea sustancial el incremento”, ha señalado.

El titular de Agricultura ha reiterado que uno de sus principales objetivos es “poner en valor lo más importante, que es la alimentación, y situarla al nivel de la sanidad y de la educación, porque lo primero que hacemos es comer y sin alimentación no es posible sanidad, no es posible educación”. Samper ha advertido que el sector agrario está “desmotivado y desmoralizado”, y ha alertado a la sociedad de que "no podemos permitirnos que queden relegados los principales recursos que tenemos para vestir el territorio, es decir, la agricultura, la ganadería y la alimentación".

Así lo ha recordado también durante su intervención en la clausura de la Asamblea General de Araga, en la que la organización agraria ha ratificado el cambio en la presidencia tras el nombramiento de Jorge Valero, su anterior responsable, como director general de Caza en la consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón. Su sucesor, Federico Lorente, ha sido ratificado en el máximo cargo, en el que estará acompañado por la misma junta, como ha señalado, por lo que la actuación de la organización tendrá en los próximos años "una línea continuista".

Lorente ha destacado que la organización agraria quiere impulsar el relevo generacional y dar visibilidad a las agriculturas y ganaderas, para lo cual ya trabaja con un grupo de jóvenes y tiene previsto crear una mesa de trabajo formada por mujeres.