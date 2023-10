Más de 2.500 ganaderos aragoneses reciben casi 23 millones de euros en ayudas para hacer frente a la sequía

Un total de 2.542 ganaderos recibirán a lo largo de este mes de octubre 22.896.247 euros por la ayuda extraordinaria de la sequía. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado el listado definitivo de los 70.267 titulares de explotaciones ganaderas que van a recibir en toda España estos apoyos económicos, habilitados para compensar los negativos efectos que ha dejado en sus producciones la falta de precipitaciones y los elevados costes de producción derivados de la guerra de Ucrania

Esta cifra de toda España representa el 94% del presupuesto total asignado a esta línea de apoyo de 355 millones de euros. Esta ayuda fue aprobada por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas,

Esta ayuda extraordinaria se concede de oficio a sus beneficiarios, productores de carne de vacuno (vacas nodrizas), de ovino y de caprino, así como de leche de vaca, oveja y cabra que hayan sido beneficiarios de ayudas asociadas a la ganadería con base la solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) de la campaña 2022 y que fueran titulares de explotaciones dadas de alta a 30 de abril de 2023. La ayuda se concede cuando el importe a percibir resulte igual o superior a los 200 euros.

Dado que Aragón se encuentra en la zona de alta afección por la sequía, los ganaderos recibirán 143,48 euros por vaca de carne (nodriza); 15,89 euros por oveja y cabra de carne; 52,12 euros por vaca de leche y 8,66 euros por oveja y cabra de leche. Para los productores de leche de vaca se establece un máximo de 725 animales subvencionables por beneficiario. Los productores de vacas nodrizas percibirán el 100% del importe unitario para las 250 primeras vacas, y un 50% para el resto del censo. Los productores de ovejas y cabras percibirán el 100% de los importes respectivos para los primeros 2.000 animales, y el 50% para el resto de sus animales elegibles.

Finalizado el plazo de presentación de alegaciones a las resoluciones provisionales de 4 y 21 de julio, se ha establecido un grupo de beneficiarios que no han ejercido las facultades de rechazo de la ayuda o no presentaron alegaciones, o si lo hicieron no requieren de un análisis detallado de las mismas, según ha explicado el Ministerio.