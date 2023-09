La consejería de Agricultura destinará 7 millones para subvencionar créditos por la sequía, pero no habrá ayudas directas

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, ha escenificado este martes su disposición a la unidad del sector. Lo ha hecho con una reunión en la que ha congregado a los representantes de las organizaciones agrarias, de las cooperativas, de los regantes y de la industria alimentaria a los que Samper ha presentado la hoja de ruta de su departamento, pero ha sido la sequía, los presupuestos y la PAC la que ha centrado esta primera reunión “de presentación”, como la ha calificado el consejero.

Samper ha puesto el foco en las ayudas para que los agricultores puedan hacer frente a los daños provocados por la falta de precipitaciones y ha calificado de “buena noticia” y “un primer avance” que su consejería haya conseguido el compromiso de Hacienda para disponer de unos siete millones de euros que se destinarán a subvencionar el capital, que no el interés, de créditos con los que disponer de liquidez para afrontar la próxima siembra.

El objetivo es movilizar entre 120 y 130 millones de euros en créditos. De esta cantidad el 15% (para ganadería) o el 12,5% (para agricultura) llegará desde el Ministerio vía ICO-Saeca y un 5% será aportado por la Comunidad aragonesa. “Ahora tenemos que negociar con los bancos que estos préstamo estén sujetos a un tipo de interés que sea cómodo y barato”, ha explicado Samper, que ha detallado que la intención es que este tipo no vaya más allá de Euribor más dos puntos, aunque se intentará que el diferencial sea incluso menor. “Es un producto muy importante, que funcionaría como un circulante, porque en tres años se podría devolver el crédito a interés cero”, ha detallado el consejero, que ha añadido que la medida tendrá carácter retroactivo, desde el 1 de enero, y podrán solicitarlo para todo tipo de cultivos. “Esto sería una medida de choque importante para el sector, en este momento que venimos de un año de sequía muy complicado y doloroso”.

Samper ha reconocido que “cambia el mecanismo” en la subvención de estos créditos. Ya no serán a coste cero, como se comprometió la anterior consejería, sino que los solicitantes dispondrán de una subvención al capital, es decir, si se piden 100.000 euros, el agricultor o ganadero tendrá que responsabilizarse de un 80%, ya que el resto será aportado por la administración central y la autonómica. No habrá, al menos de momento, ayudas directas como si se están concediendo en otras comunidades, como la vecina Cataluña. “A mí ahora lo que me gustaría decir es que hemos conseguido de Hacienda tropecientos millones y que vamos a dar ayudas directas, pero como eso no está ni es posible”, ha insistido Samper.

La PAC ha ocupado también lugar preferente en la reunión de hoy. Samper quiere volver a perfilar una política agraria comunitaria que se ajuste a las necesidades de Aragón. “Todos creemos que hay que modificarla, por lo que responsablemente vamos a intentar no hacer brindis al sol, sino modificar todo aquello que podamos”. Por eso, y dado, en el mes de marzo del próximo año se pueden trasladar las propuestas de modificación del plan estratégico nacional de la PAC, la consejería mantendrá una reunión el próximo mes de octubre con los representantes del sector para diseñar y consensuar los posibles cambios. Y a Samper le gustaría que a la propuesta, que se trasladará al Ministerio, se sumaran “cuantas más consejerías mejor y sin pensar en colores políticos”.

El consejero ha insistido en que estas modificaciones tienen que ir encaminada a conseguir una PAC agrícola, flexible, que tenga en cuenta la opinión del sector. "Yo no vengo como consejero a extender opiniones propias o a hacer elucubraciones políticas, eso está lejos de mi pensamiento. Aquí yo he venido como parte del sector y como parte del sector lo que tenemos que conseguir dentro de los mecanismos que nos permite el reglamento europeo, la flexibilización para hacer la vida fácil a la gente".