Los ganaderos temen desabastecimiento de paja, cuyos precios ya se están disparando

La grave sequía que sufre el campo está dejando los cultivos de herbáceos prácticamente sin grano. Y sin paja, ese subproducto de la siega del cereal que los ganaderos de ovino y vacuno (especialmente en intensivo) utilizan a un precio económico para camas y, sobre todo, para alimentar a sus animales.

Hasta ahora, las explotaciones han podido sortear la situación echando mano de las reservas que tenían en sus almacenes, pero la inquietud comienza a cundir en el sector ganadero que, a la falta de pastos por la falta de lluvias, suman ahora las dificultades para adquirir paja en el mercado, donde ya comienza a haber escasez.

"Ya se está cortando bastante cebada para ensilar", señala el secretario general de Asaja-Aragón, Ángel Samper, que reconoce el temor de los ganaderos ante el posible desabastecimiento que se ya se augura en la próxima campaña. "El vacuno de leche y el intensivo de carne contaban con las segundas cosechas, pero la falta de agua para riego va a hacer que no se siembre y, por lo tanto, que no haya producción, por lo que están poniendo la mirada en la cebada, tanto en la que no está para cosechar como en la que habrá grano, con el objetivo de almacenarlo y disponer de alimento para el próximo invierno", detalla Samper.

"Hay mucha preocupación", reconoce Natalia Fanlo, miembro de la Comisión Ejecutiva de UAGA y responsable de sectores ganaderos de la organización agraria, que advierte que no solo está habiendo dificultades con la alimentación del ganado, sino que además la ausencia de lluvias ha impedido que se llenarán las balsas naturales (o artificiales) de las que disponen los ganaderos en las zonas de pastos. "Tienen un sistema de recogida de agua de lluvia que luego se aprovecha para el ganado, pero ahora están secas", explica Fanlo, que destaca el esfuerzo económico que supone la necesidad de llevar en cisterna el líquido elemento hasta estos emplazamientos.

Priorizar los usos

A los problemas de suministro a los que se enfrentan los ganaderos por la drástica reducción de las cosechas que está provocando la extrema sequía se suma otra circunstancia. La paja no es solo alimento para los animales o la materia prima que les ofrece más confort cuando están tumbados. Tiene además otros usos muy distintos. Entre ellos, este producto que queda en el campo una vez que se realiza la cosecha y se separa el grano tiene también como destino las plantas de biogás, un combustible renovable que se obtiene a partir de residuos orgánicos y con el que se produce electricidad, calor o biometano.

Por ello, ambas organizaciones agrarias ya han trasladado al Ministerio de Agricultura la necesidad de priorizar los usos de la paja y que, "de forma temporal, esta deje de tener ese destino y vaya dirigida a paliar la carestía de alimento que sufre el ganado como consecuencia de la sequía", señala el secretario general de Asaja en Aragón.

Tres veces más caro

La inquietud por la falta de paja, se torna en agobio, como señalan los responsables de las organizaciones agrarias, ante el encarecimiento de este producto, cuyos precios ya han comenzado a dispararse. En lonjas nacionales el coste de la tonelada se han triplicado y aquellos 40 euros que se pagaban en mayo de 2022 se han triplicado hasta los 120 euros actuales. Ahí está la tablilla de la Lonja de León en la que los precios de este producto se disparan cada semana. En los últimos siete días la cotización ha subido 30 euros.

"Mientras la cebada está estabilizada e incluso los cereales han ido a la baja, la alfalfa se encarece y la paja está alcanzando cotizaciones de valor cuando estamos hablando de un subproducto", insiste Samper.

"Estamos en un momento muy incierto", reconoce Fanlo, que explica que hay voces en el sector que auguran que este alimento para el ganado continuará su escalada "como sucede en cualquier momento de escasez", añade la joven ganadera de ovino, que lamenta además que situaciones como la actual "dan lugar a muchísima especulación".

Este gasto se añade al desembolso que los ganaderos de extensivo han tenido que realizar para suplementar la dieta de sus animales ante la ausencia de pastos. Al menos, reconoce Fanlo, las excepciones anunciadas para mantener las ayudas comunitarias sin tener que cumplir algunos de los exigentes requisitos de la PAC van a facilitar el pastoreo en muchas superficies en las que a priori no estaba permitido. "Será un pequeño alivio", puntualiza.

Luis Vicente, joven ganadero de vacuno de cebo en su explotación de Vencillón (Huesca). UAGA

Luis Vicente, ganadero: "Va a ser un años complicado con unos costes de locura, inasumibles"

Luis Vicente es un joven ganadero de Vencillón –tiene 25 años–, que tras cursar un grado de Explotaciones Agropecuarias decidió incorporarse con apenas 18 años a la granja familiar. Tiene una explotación integrada de vacuno de cebo con 300 cabezas en esta localidad oscense de la comarca de la Litera, donde gracias al regadío todavía encuentra sin muchos problemas la paja que necesita para alimentar a sus animales.

Reconoce, sin embargo, que todo el sector vive en estos momentos una "calma tensa muy complicada", no solo por la escasez de este producto que ya comienza a notarse en los mercados, sino porque el que hay "está a un precio disparado", señala Vicente, que asegura que ya está pagando cuatro veces más que el año pasado.

"Va a ser un año muy complicado, con unos costes de locura que son totalmente inasumibles", insiste el joven ganadero. Dado que está integrado, los piensos corren a cuenta de la integradora, pero la paja tiene que costearla él. "El rendimiento que me dejaba la explotación prácticamente ha desaparecido y será muy probable que encima tenga que poner dinero", añade Luis Vicente, que el pasado año realizó inversiones en ventilación en su granja para reducir costes energéticos ante el incremento de los precios de la electricidad.

Este ganadero oscense reconoce que en estos momentos todavía hay paja a la que poder acceder, pero asegura que todo el sector comienza a sentir "un gran agobio" ante la posibilidad de que haya desabastecimiento. La falta de lluvias ha arrasado la práctica totalidad del cereal de invierno y apenas hay agua para regar, por lo que será complicado, por no decir imposible, que se realicen segundas cosechas, lo que mermará considerablemente la disponibilidad de este producto.

A pesar de todas estas dificultades, Vicente no tendrá acceso al paquete de ayudas anunciado por el Ministerio de Agricultura para que el sector agrario pueda hacer frente a los graves efectos que está ocasionando la medida. Dicho paquete reserva 355 millones de euros para compensar a los productores de carne y de leche de vacuno, ovino y caprino el incremento de los costes de producción, como los piensos y otros insumos, dado que "la escasez de precipitaciones ha mermado la existencia de pastos y ha obligado a buscar alternativas para la alimentación de los animales que resultan más caras a unas explotaciones que ya habían sufrido las consecuencias de la guerra en Ucrania", reconoció el ministro durante la presentación de estas ayudas el pasado 11 de mayo. Pero en él no se contempla a los ganaderos de vacuno de cebo, que no tendrán ningún tipo de ayuda a pesar de que también se están viendo obligados a hacer frente a los elevados gastos que supone la compra de paja.

"No nos va a llegar absolutamente nada, nos hemos quedado totalmente fuera de esta medida", lamenta el ganadero oscense, que vaticina que "se van a cerrar muchas explotaciones, sobre todo si tienen complicado el relevo generacional".