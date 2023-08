Mercedes Royo: "Aragón necesita una ley de polígonos y que adelanten ayudas"

Necesidades de los polígonos industriales en Aragón.

¿Cuánto tardarán los polígonos de la Cartuja Baja, Cuarte o Cadrete en recuperarse tras la tromba del 6 de julio?

A principios de julio la valoración de daños fue de unos 5 millones y ahora el Consorcio de Compensación de Seguros lo cifra en más de 81 millones, contando con que los destrozos por el pedrisco no los cubre. Fepea, a través de Cepyme, pedimos al Gobierno de Aragón que adelante un fondo extraordinario mientras llega la declaración de zona catastrófica ya que todavía no se ha conformado un Gobierrno en Madrid. Es preciso que haya celeridad administrativa, que adelanten las ayudas porque si no igual se pasa un año o año y medio hasta que estas pequeñas y medianas empresa acaben de cobrar los daños. Y hay muchas que no han podido abrir todavía.