Los empresarios de Cadrete temen más pérdidas al no poder reparar las cubiertas

Actuar de urgencia para que los negocios puedan reparar sus instalaciones y volver a producir cuanto antes. Eso es lo que pidió ayer el empresario Carlos Medrano, responsable de Manufacturas Medrano, firma fundada en 1973, en nombre de los propietarios de 24 empresas y 44 naves que integran el polígono de Agrinasa en Cadrete, uno de los más afectados por la fuerte tormenta del pasado 6 de julio. "Las obras de reparación de los daños son doblemente complicadas", afirmó. "Los tejados de uralita por la violencia extrema con que cayó el granizo se han perforado y al contener amianto, sustituirlos es mucho más costoso".

De ahí, señaló Medrano la necesidad de que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA), dependiente de la DGA, reaccionen con celeridad y no se demoren en la concesión de permisos y autorizaciones necesarias para que las empresas especializadas en la retirada de amianto entren pronto a trabajar. "Se requieren protocolos de seguridad muy exigentes. Al final nos cuesta más la retirada de las cubiertas dañadas que poner unas nuevas. Pero hay que hacerlo y lo que no podemos permitirnos es que además del coste añadido que supone, se nos alargue en el tiempo y no se pueda restablecer la actividad", manifestó.

"La mayoría de las empresas afectadas tenían techos de uralita. El Consorcio de Compensación de Seguros no cubre los daños por el granizo con lo que tendrá que responder la póliza de seguro particular que tenga cada empresario", señaló. Pero "no está claro que las aseguradoras se vayan a hacer cargo de este coste extra por la presencia de amianto. La preocupación es muy grande", afirmó.

Además, la semana pasada llovió y la lluvia puede volver, recordó, "cuando estamos trabajando a cielo descubierto, sin tejado". Así que, reiteró, "el problema en Cadrete es muy grave". Y eso que en su caso, al tener una nave con varias plantas, ha podido poner a cubierto parte de la maquinaria para protegerla y que no se dañen de nuevo. Contar con dos centros de actividad, el polígono y la tienda de la avenida del Tenor Fleta, les ha permitido mantener el servicio a sus clientes. Cosa que no han podido hacer muchos de los empresarios que siguen sin poder cambiar las cubiertas y sin saber cuándo ni cómo podrán hacerlo. "Mientras se desarrollan esas obras tampoco podrán estar los trabajadores de los negocios afectados dada la peligrosidad del amianto y la obligación de cumplir con protocolos de seguridad extremos con utilización de trajes especiales y elevadores", explicó.

Por eso, Carlos Medrano volvió a pedir a la Administración que se dé prisa y les ayude imprimiendo agilidad en los permisos para no seguir atados de manos, una vez han limpiado sus naves. Pidió también en calidad de presidente del polígono Agrinasa de Cadrete que urjan la declaración de zona catastrófica para aliviar unas pérdidas por la tormenta, que entienden se van a multiplicar por la restitución tan compleja de los tejados de las naves y que previsiblemente no cubran en su totalidad los seguros. "Es más caro el desmontaje que la colocación de una nueva cubierta. Estamos mirando al cielo para que no llueva y rogando para que las aseguradoras y los políticos estén a la altura de las circunstancias", manifestó.

Preguntado por los plazos en que el polígono podría recuperar la normalidad, Medrano respondió que confía en que no se alargue más allá de octubre, aunque la casuística de cada nave es diferente. "No vamos a poder ir de la mano. Cada empresa tiene que solicitar su licencia de retirada y lo que pedimos a la Administración es la máxima celeridad posible".